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الإمارات: نعرب عن ثقتنا وتأييدنا لأحكام القضاء السعودي

Time منذ ساعة
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الإمارات: نعرب عن ثقتنا وتأييدنا لأحكام القضاء السعودي

أبوظبي (صدى):
أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تأييد المملكة لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكدت الإمارات على رفضها أي محاولات لاستغلال قضية خاشقجي للتدخل في شؤون المنطقة.

كما أشارت إلى أهمية الدور الأساسي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.

 

Time واتساب
الإمارات
خاشقجي
الكونغرس الأمريكي

أحدث التعليقات

ابوسامي
يقولون النار ماتعقب لارماد
هلاليه
الله يخذه ما الحكم رفع ضغطي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
هلاليه
نصر كذا من عرفته مشاكل في مشاكل الحمدالله اني هلاليه💙
يوسف العسيس
الله يكفينا شركم

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