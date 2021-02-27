"التأمينات": 5 حالات تعتبر إصابة عمل وتستحق التعويض

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم السبت الحالات التي تعتبر إصابة عمل وتستحق التعويض عنها .
وأكدت " التأمينات " أنه يجب على العامل أن يبلغ عنها خلال 7 أيام فقط من وقوعها وعلى صاحب العمل أن يبلغ عنها خلال ثلاثة أيام ، وهي كالتالي :
1- إذا وقع حادث للعامل المشترك أثناء العمل أو بسببه .
2- إذا وقع حادث للعامل أثناء ذهابه من منزله للعمل أو العكس أو من مقر العمل لمكان تناول الطعام أو المسجد.
3- إذا وحدثت إصابة أثناء تأدية تكليف من صاحب العمل .
4- الإصابة بمرض بسبب بيئة العمل .
5- الإصابة بمرض من الأمراض المصنفة في جدول الأمراض المهنية .