تدشين مركز لقاحات كورونا في جنوب الرياض

سعيد العجل (صدى):
بدأ تجمع الرياض الصحي الأول، بتشغيل مركز المنصورة لرعاية الصحية الأولية الواقع في حي المنصورة كمركز لتقديم لقاحات كورونا "كوفيد -19"، وجُهز المركز بجميع الخدمات الأساسية الطبية والفنية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة.
وأكد " التجمع الأول " على جميع المواطنين والمقيمين، ضرورة الحصول على اللقاح الآمن والفعّال؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، وذلك بالتسجيل عبر تطبيق صحتي، ونصح الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".
الجدير بالذكر أن مركز المنصورة يُعَدُ ثاني مركزٍ للتطعيم في منطقة غرب وجنوب العاصمة وينضم إلى مركز الأمير سلطان الصحي الواقع في حي لبن لتكون مراكز تقديم اللقاح ، وذلك ضمن خطة التوسع التدريجي في افتتاح المراكز والتي تنفذها وزارة الصحة.