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تدشين مركز لقاحات كورونا في جنوب الرياض

Time منذ 13 دقيقة
Views 1260
تدشين مركز لقاحات كورونا في جنوب الرياض

سعيد العجل (صدى):
بدأ تجمع الرياض الصحي الأول، بتشغيل مركز المنصورة لرعاية الصحية الأولية الواقع في حي المنصورة كمركز لتقديم لقاحات كورونا "كوفيد -19"، وجُهز المركز بجميع الخدمات الأساسية الطبية والفنية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة.

وأكد " التجمع الأول " على جميع المواطنين والمقيمين، ضرورة الحصول على اللقاح الآمن والفعّال؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، وذلك بالتسجيل عبر تطبيق صحتي، ونصح الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

الجدير بالذكر أن مركز المنصورة يُعَدُ ثاني مركزٍ للتطعيم في منطقة غرب وجنوب العاصمة وينضم إلى مركز الأمير سلطان الصحي الواقع في حي لبن لتكون مراكز تقديم اللقاح ، وذلك ضمن خطة التوسع التدريجي في افتتاح المراكز والتي تنفذها وزارة الصحة.

Time واتساب
فيروس كورونا
لقاحات كورونا
تجمع الرياض
حي المنصورة

أحدث التعليقات

مطر الاسود
السؤال ماسر اهتمام الامريكين وعلى اعلى المستويات في الحكومة الامريكية بهذا الموضوع ولماذا هذا الاهتمام المبالغ فيه في قضية مواطن اجنبي لايعنيكم لا من قريب ولا من بعيد ام انه كان احد عملائكم المهمين وما جرى له كان بمثابة ضربة لكم في الصميم ام انها عملية ابتزاز ليس الا
سعد الموفي
اهجد ياكرري لا تسمع كلام العداله بعد اشاره الذبح تبي تشتكي اركد نصيحه ولا تبي تحفر قبرك بيدك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني أسرى عليها
رااايق
الجزيرة ومرتزقتها هما الأول النيل من السعودية ** ورجالها *** ومثل ماقالوا * تمخض الفيل فولد فأراً * ( تمخضت الجزيزة فولدت مرتزقاً حاقد وفاشل ) *ههههاااااع
abdul
أمحق وأد .

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