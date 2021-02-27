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مدرب النصر يستبعد حمدالله عن مواجهة أبها

Time منذ 19 دقيقة
Views 1419
مدرب النصر يستبعد حمدالله عن مواجهة أبها

ماجد محمد (صدى):
قرر الكرواتي آلين هورفات، المدير الفني لنادي النصر، اليوم السبت، استبعاد الهداف المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من مواجهة أبها.

وأوضحت تقارير صحافية، أن المدرب الكرواتي، يرفض الاعتماد على النجم المغربي، في ظل عدم جاهزيته، حيث يرى أن هناك لاعبين آخرين، يستحقون الفرصة، وأثبتوا أحقيتهم في دخول القائمة.

ويلتقي النصر، مساء غدٍ الأحد، فريق أبها، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، فيما غاب حمد الله عن مباراة النصر، أمام الهلال، في الجولة 20 من مسابقة الدوري، بعد غيابه عن الحصة التدريبية الأخيرة.

 

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النصر
الهلال
أبها
دوري المحترفين
عبدالرزاق حمدالله

أحدث التعليقات

مطر الاسود
السؤال ماسر اهتمام الامريكين وعلى اعلى المستويات في الحكومة الامريكية بهذا الموضوع ولماذا هذا الاهتمام المبالغ فيه في قضية مواطن اجنبي لايعنيكم لا من قريب ولا من بعيد ام انه كان احد عملائكم المهمين وما جرى له كان بمثابة ضربة لكم في الصميم ام انها عملية ابتزاز ليس الا
سعد الموفي
اهجد ياكرري لا تسمع كلام العداله بعد اشاره الذبح تبي تشتكي اركد نصيحه ولا تبي تحفر قبرك بيدك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني أسرى عليها
رااايق
الجزيرة ومرتزقتها هما الأول النيل من السعودية ** ورجالها *** ومثل ماقالوا * تمخض الفيل فولد فأراً * ( تمخضت الجزيزة فولدت مرتزقاً حاقد وفاشل ) *ههههاااااع
abdul
أمحق وأد .

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