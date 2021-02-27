مدرب النصر يستبعد حمدالله عن مواجهة أبها

ماجد محمد (صدى):
قرر الكرواتي آلين هورفات، المدير الفني لنادي النصر، اليوم السبت، استبعاد الهداف المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من مواجهة أبها.
وأوضحت تقارير صحافية، أن المدرب الكرواتي، يرفض الاعتماد على النجم المغربي، في ظل عدم جاهزيته، حيث يرى أن هناك لاعبين آخرين، يستحقون الفرصة، وأثبتوا أحقيتهم في دخول القائمة.
ويلتقي النصر، مساء غدٍ الأحد، فريق أبها، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، فيما غاب حمد الله عن مباراة النصر، أمام الهلال، في الجولة 20 من مسابقة الدوري، بعد غيابه عن الحصة التدريبية الأخيرة.