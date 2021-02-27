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محمد علي كلاي في ضيافة الأمير عبدالله الفيصل بجدة قبل 50 عام
منذ ساعة
1299
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أحدث التعليقات
مطر الاسود
السؤال ماسر اهتمام الامريكين وعلى اعلى المستويات في الحكومة الامريكية بهذا الموضوع ولماذا هذا الاهتمام المبالغ فيه في قضية مواطن اجنبي لايعنيكم لا من قريب ولا من بعيد ام انه كان احد عملائكم المهمين وما جرى له كان بمثابة ضربة لكم في الصميم ام انها عملية ابتزاز ليس الا
سعد الموفي
اهجد ياكرري لا تسمع كلام العداله بعد اشاره الذبح تبي تشتكي اركد نصيحه ولا تبي تحفر قبرك بيدك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني أسرى عليها
رااايق
الجزيرة ومرتزقتها هما الأول النيل من السعودية ** ورجالها *** ومثل ماقالوا * تمخض الفيل فولد فأراً * ( تمخضت الجزيزة فولدت مرتزقاً حاقد وفاشل ) *ههههاااااع
abdul
أمحق وأد .
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