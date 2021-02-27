بالفيديو.. معلمة أمريكية: وقعت في حب السعودية واتمنى العيش فيها للأبد

علي القحطاني (صدى):
أعربت معلمة أمريكية تعمل في المملكة برفقة ابنتها عن سعادتها الكبيرة في العيش بالمملكة واصفة السعودية بأنها البلد الأكثر أماناً في العالم .
وقالت المعلمة غيل سومر وابنتها باريس فيرا خلال مشاركتهما في برنامج Mo show أنهما كانتا تخشيان من عدم القدرة على المعيشة في المملكة بسبب ما يقوله الغرب في وسائل الإعلام لكنها فوجئت بطبيعة الحياه في السعودية بين الأمان والرفاهية والأماكن السياحية وكرم وشهامة المواطنين .
وقالت : لم تغير هذه الجولة نظرتي للمملكة فقط بل في المنطقة كلها كنت أظنها منطقة صراعات ولا شئ فيها إلا الحروب ، لكنني وجدتني أتجول وفي جيبي آلاف الدولات دون أي مخاوف .
وأضافت أنها قامت برفقة ابنتها لرحلة في نجران وأعجبت بمناطقها السياحة وكرم أهلها الذين استضافوهما وأعدوا لهما وليمة كبيرة مختتمة : وقعت في حب هذا البلد .