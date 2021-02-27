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بالفيديو.. معلمة أمريكية: وقعت في حب السعودية واتمنى العيش فيها للأبد

Time منذ 52 دقيقة
Views 1926
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بالفيديو.. معلمة أمريكية: وقعت في حب السعودية واتمنى العيش فيها للأبد

علي القحطاني (صدى):
أعربت معلمة أمريكية تعمل في المملكة برفقة ابنتها عن سعادتها الكبيرة في العيش بالمملكة واصفة السعودية بأنها البلد الأكثر أماناً في العالم .

وقالت المعلمة غيل سومر وابنتها باريس فيرا خلال مشاركتهما في برنامج Mo show أنهما كانتا تخشيان من عدم القدرة على المعيشة في المملكة بسبب ما يقوله الغرب في وسائل الإعلام لكنها فوجئت بطبيعة الحياه في السعودية بين الأمان والرفاهية والأماكن السياحية وكرم وشهامة المواطنين .

وقالت : لم تغير هذه الجولة نظرتي للمملكة فقط بل في المنطقة كلها كنت أظنها منطقة صراعات ولا شئ فيها إلا الحروب ، لكنني وجدتني أتجول وفي جيبي آلاف الدولات دون أي مخاوف .

وأضافت أنها قامت برفقة ابنتها لرحلة في نجران وأعجبت بمناطقها السياحة وكرم أهلها الذين استضافوهما وأعدوا لهما وليمة كبيرة مختتمة : وقعت في حب هذا البلد .

Time واتساب
نجران
معلمة أمريكية
برنامج Mo show

أحدث التعليقات

ابوسامي
يقولون النار ماتعقب لارماد
هلاليه
الله يخذه ما الحكم رفع ضغطي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
هلاليه
نصر كذا من عرفته مشاكل في مشاكل الحمدالله اني هلاليه💙
يوسف العسيس
الله يكفينا شركم

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