الكشف عن مصير ميسي مع برشلونة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، اليوم السبت، مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة بالتجديد أو الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو المقبل.
وذكرت التقارير أن ميسي قرر أنه بانتهاء انتخابات برشلونة، سيجلس الرئيس الجديد مع القائد من أجل محاولة إقناعه بالبقاء مع الفريق.
وأشارت إلى أن ميسي قرر حسم مصيره مع الفريق بعد النظر لمستقبل الرئيس الجديد ومشروعه الرياضي.
وتابعت التقرير أن الأسطورة الأرجنتينة يريد مشروعًا رياضيًا قويًا يسمح لبرشلونة بالمنافسة على الألقاب في وقت قريب، ولن تمثل الأموال عقبة أمام البرغوث للتجديد.