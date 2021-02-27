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مباريات اليوم السبت

Time منذ 36 دقيقة
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مباريات اليوم السبت

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تبدأ الجولة الحادية والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيلعب الباطن مع الوحدة في تمام الساعة 13:50، والاتفاق مع التعاون 18:15، وفي نهاية اليوم سيلعب الفيصلي أمام الأهلي 20:30.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

تتمثل البداية في مباراة كبيرة تجمع بين مانشستر سيتي ووست هام في تمام الساعة 15:30، وبعدها وست بروميتش أمام برايتون 18:00، ويستضيف ليدز نظيره أستون فيلا 20:30، ويلعب نيوكاسل مع ولفرهامبتون 23:00.

مباريات الدوري الإسباني

يلعب إيبار أمام ويسكا 16:00، ويستضيف إشبيلية نظيره برشلونة وفي واحدة من مباريات اليوم الكبيرة 19:15، ثم يلعب ألافيس مع أوساسونا 20:30، وخيتافي مع فالنسيا 23:00.

مباريات الدوري الإيطالي

يستضيف سبيزيا نظيره بارما 17:00، ويلعب بولونيا مع لاتسيو 20:00، ويحل يوفنتوس ضيفًا على هيلاس فيرونا 22:45.

مباريات الدوري الألماني

يشهد اليوم العديد من المباريات، والبداية من مباراة المتصدر بايرن ميونخ مع كولن 17:30، وسيلعب شتوتجارت مع شالكة 17:30، وبوروسيا دورتموند مع أرمينيا بيليفيد 17:30، وفي نهاية اليوم مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ أمام لايبزيج 20:30.

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مباريات اليوم

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لو الكل حقر ها ما استمرت مغروفه الجيفه كل ما حركتها زادت الريحه
راي
الآسيوية صعبة قوية ...لانه بدولار مشريه,,,,,,,,,,,,,,,صح ياع...
راي
الآسيوية صعبة قوية ...لانه بدولار مشريه,,,,,,,,,,,,,,,صح ياع...
ابو يزيد
بس الخرقه شقت راسك ب3 واخت الكاس +1الدوري,اورحت تصيح عندهم عز روحك بجهد غيرك,,,
ابو محمد 😎 ✍️
كل الشعب السعودي فتحوا قلوبهم وبيوتهم للأخوة الكويتيين .. .. وهذا المواطن الكريم / سعود المريبض ، واحد منهم جزاه الله خير وكثر الله خيره كأمثاله من اخوانه الموانين الكرماء ..

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