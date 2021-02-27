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إضافة ميزة جديدة مهمة في تطبيقات Word

Time منذ ساعة
Views 1831
إضافة ميزة جديدة مهمة في تطبيقات Word

وكالات (صدى):
خططت شركة مايكروسوفت لإضافة ميزة عملية ومهمة، في تطبيقات Word المخصص لكتابة وتحرير النصوص، وذلك في الشهر المقبل وهي ميزة Text Predictions التي ستساعدهم على تحرير النصوص بشكل أسهل.

وكانت الشركة، قد اختبرتها عند بعض مستخدمي Windows Beta سابقا؛ حيث تعتمد هذه الميزة على مبدأ التعلم الآلي وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، لتقدم للمستخدمين أثناء الكتابة عبر Word كلمات مقترحة قد تكون مناسبة للنصوص التي يكتبوها.

وأوضحت أنه ستظهر للمستخدمين أثناء كتابة النصوص كلمات مقترحة غير نشطة سيكون بإمكانهم إضافتها إلى النصوص عبر الضغط على زر Tab، أو إخفاؤها كي لا تظهر لهم، كما ستساعد ميزة Text Predictions على اكتشاف الأخطاء الإملائية أثناء الكتابة وتقديم مقترحات للمستخدمين لتعديلها.

 

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مايكروسوفت
برمجيات
تطبيقات Word

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لو الكل حقر ها ما استمرت مغروفه الجيفه كل ما حركتها زادت الريحه
راي
الآسيوية صعبة قوية ...لانه بدولار مشريه,,,,,,,,,,,,,,,صح ياع...
راي
الآسيوية صعبة قوية ...لانه بدولار مشريه,,,,,,,,,,,,,,,صح ياع...
ابو يزيد
بس الخرقه شقت راسك ب3 واخت الكاس +1الدوري,اورحت تصيح عندهم عز روحك بجهد غيرك,,,
ابو محمد 😎 ✍️
كل الشعب السعودي فتحوا قلوبهم وبيوتهم للأخوة الكويتيين .. .. وهذا المواطن الكريم / سعود المريبض ، واحد منهم جزاه الله خير وكثر الله خيره كأمثاله من اخوانه الموانين الكرماء ..

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