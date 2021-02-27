إضافة ميزة جديدة مهمة في تطبيقات Word

وكالات (صدى):
خططت شركة مايكروسوفت لإضافة ميزة عملية ومهمة، في تطبيقات Word المخصص لكتابة وتحرير النصوص، وذلك في الشهر المقبل وهي ميزة Text Predictions التي ستساعدهم على تحرير النصوص بشكل أسهل.
وكانت الشركة، قد اختبرتها عند بعض مستخدمي Windows Beta سابقا؛ حيث تعتمد هذه الميزة على مبدأ التعلم الآلي وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، لتقدم للمستخدمين أثناء الكتابة عبر Word كلمات مقترحة قد تكون مناسبة للنصوص التي يكتبوها.
وأوضحت أنه ستظهر للمستخدمين أثناء كتابة النصوص كلمات مقترحة غير نشطة سيكون بإمكانهم إضافتها إلى النصوص عبر الضغط على زر Tab، أو إخفاؤها كي لا تظهر لهم، كما ستساعد ميزة Text Predictions على اكتشاف الأخطاء الإملائية أثناء الكتابة وتقديم مقترحات للمستخدمين لتعديلها.