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"الإتصالات السعودية " تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1887
"الإتصالات السعودية " تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الاتصالات السعودية باب التقديم على وظائف شاغره للعمل بمدينه الرياض وفقا للتفاصيل التالية .

1-اخصائي اول عمليات البنية التحتية : بكالوريوس علوم الحاسب وخبرة 5 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية .

2- مهندس أول تصميم البنية التحتية ، بكالوريوس تكنولوجيا الهندسه وخبرة 5 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية .

3- رئيس مهندسي عمليات البنية التحتية ، بكالوريوس أو ماجيستير هندسه الاتصالات ، تقنية المعلومات، هندسة كهربائية ، وخبرة 5 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية .

ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب من هنــــا و هنـــــا و هنـــــــا .

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وظائف شاغرة

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لو الكل حقر ها ما استمرت مغروفه الجيفه كل ما حركتها زادت الريحه
راي
الآسيوية صعبة قوية ...لانه بدولار مشريه,,,,,,,,,,,,,,,صح ياع...
راي
الآسيوية صعبة قوية ...لانه بدولار مشريه,,,,,,,,,,,,,,,صح ياع...
ابو يزيد
بس الخرقه شقت راسك ب3 واخت الكاس +1الدوري,اورحت تصيح عندهم عز روحك بجهد غيرك,,,
ابو محمد 😎 ✍️
كل الشعب السعودي فتحوا قلوبهم وبيوتهم للأخوة الكويتيين .. .. وهذا المواطن الكريم / سعود المريبض ، واحد منهم جزاه الله خير وكثر الله خيره كأمثاله من اخوانه الموانين الكرماء ..

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