"الإتصالات السعودية " تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الاتصالات السعودية باب التقديم على وظائف شاغره للعمل بمدينه الرياض وفقا للتفاصيل التالية .
1-اخصائي اول عمليات البنية التحتية : بكالوريوس علوم الحاسب وخبرة 5 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية .
2- مهندس أول تصميم البنية التحتية ، بكالوريوس تكنولوجيا الهندسه وخبرة 5 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية .
3- رئيس مهندسي عمليات البنية التحتية ، بكالوريوس أو ماجيستير هندسه الاتصالات ، تقنية المعلومات، هندسة كهربائية ، وخبرة 5 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية .
ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب من هنــــا و هنـــــا و هنـــــــا .