شرطة رابغ تعلن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شرطة محافظة رابغ توفر وظيفة عمدة شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق المخصصة للحي الغربي بمحافظة رابغ، وذلك بالمسمى الوظيفي: "عمدة المرتبة 33"
وأشترطت شرطة رابغ أن يكون المتقدم يكون سعودي الأصل، وأن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
كما أشترطت أن لا يكون قد سبق فصله تأديبيا من وظيفة عمدة أو من أي وظيفة عامة أخرى، وأن يكون لائقا طبيا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الأخلاق الفاضلة المشهود لهم بالأمانة.
بالإضافة إلى أن تتوفر لديه شروط الوظيفة وأن يكون المؤهل الأدني لشغل الوظيفة (الثانوية العامة + خبرة تعادل المرتبة).
ويمكن التقدم بطلبة للجنة الفرعية لتعيين العمد بإدارة شرطة محافظة رابغ، مصطحبًا معه الشهادات العلمية وبطاقة الأحوال المدنية، ولن ينظر لأي طلب يتقدم به بعد انتهاء المدة المحددة بهذا الإعلان.