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صورة نادرة للملك عبدالعزيز خلال جولة تفقدية لعمليات التنقيب عن البترول
منذ ساعة
1980
عادل الحربي (صدى):
أظهرت صورة نادرة متداولة، الملك عبدالعزيز، رحمه الله، يرافقه نجله وولي عهده الأمير سعود( آنذاك )في عام 1939 م
وتم التقاط الصورة خلال جولة تفقدية لعمليات الحفر والتنقيب عن البترول في رأس تنورة بالمنطقة الشرقية .
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الملك عبدالعزيز
رأس تنورة
أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لو الكل حقر ها ما استمرت مغروفه الجيفه كل ما حركتها زادت الريحه
راي
الآسيوية صعبة قوية ...لانه بدولار مشريه,,,,,,,,,,,,,,,صح ياع...
راي
الآسيوية صعبة قوية ...لانه بدولار مشريه,,,,,,,,,,,,,,,صح ياع...
ابو يزيد
بس الخرقه شقت راسك ب3 واخت الكاس +1الدوري,اورحت تصيح عندهم عز روحك بجهد غيرك,,,
ابو محمد 😎 ✍️
كل الشعب السعودي فتحوا قلوبهم وبيوتهم للأخوة الكويتيين .. .. وهذا المواطن الكريم / سعود المريبض ، واحد منهم جزاه الله خير وكثر الله خيره كأمثاله من اخوانه الموانين الكرماء ..
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