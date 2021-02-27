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شاب يعرض نفسه للخطر من أجل "سيلفي"

Time منذ 34 دقيقة
Views 413
شاب يعرض نفسه للخطر من أجل "سيلفي"

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
من البيعي كل مرؤوس يستمع ويطيع مايقوله مرؤوسيه .. وين الغلط ....!!؟
ابو وليد
العالمي الصغير -- وانت يا ابو خرقه من متى مع الكبار طول عمر فريق ابو خرقه صغير وسيظل صغير -- بطولات فريق ابو خرقه لاتتعدى اصابع اليد الواحده والباقي يا تزوير يادفع رباعي يابكبكه عطونا بطوله -- ومايقصرون معاكم مثل قرارات البلطان ومسيلمه
ابو وليد
امريكا محتاجه دعم مادي -- قالو نشغل الابتزاز -- عطونا دولارات وكأن شي ما صار

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