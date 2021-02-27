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كساب العتيبي: "الجزيرة من زود الفرحة كتبت خبر خاشقجي مرتين"

Time منذ 49 دقيقة
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كساب العتيبي: "الجزيرة من زود الفرحة كتبت خبر خاشقجي مرتين"

عادل الحربي (صدى):
سخر المعارض السابق كساب العتيبي، من الطريقة التي اعتمدت عليها قناة الجزيرة القطرية في تناول تقرير المخابرات الأمريكية بخصوص مقتل المواطن جمال خاشقجي، وتعمدها تهويل الأمور.

وقال العتيبي: " من زود الفرحة كتبت الجزيرة الخبر مرتين مع شوية تزيين، وإثارة، وعاجل، ولون أحمر فاقع ".

وأضاف: "خذوها من الآخر، لو اجتمعت الدنيا كلها لما زعزعت حُب السعوديين وتقديرهم وولائهم للأمير الشجاع محمد بن سلمان قيد أُنملة " .

واختتم العتيبي بقوله: " يكفيه التفاف السعوديين عامة والأسرة الحاكِمة على وجه الخصوص حوله ".

وعلى ما يبدو أن قناة الجزيرة لا زالت متبعة سياستها الفاشلة بالتفشي في المملكة ومهاجمة قادتها، بعيدة كل البعد عن الحيادية والمصداقية.

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جمال خاشقجي
كساب العتيبي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
من البيعي كل مرؤوس يستمع ويطيع مايقوله مرؤوسيه .. وين الغلط ....!!؟
ابو وليد
العالمي الصغير -- وانت يا ابو خرقه من متى مع الكبار طول عمر فريق ابو خرقه صغير وسيظل صغير -- بطولات فريق ابو خرقه لاتتعدى اصابع اليد الواحده والباقي يا تزوير يادفع رباعي يابكبكه عطونا بطوله -- ومايقصرون معاكم مثل قرارات البلطان ومسيلمه
ابو وليد
امريكا محتاجه دعم مادي -- قالو نشغل الابتزاز -- عطونا دولارات وكأن شي ما صار

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