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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا لسحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، تبوك ،الجوف ،حائل). ورياح سطحية نشطة على شرق ووسط المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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الرياض
المملكة
الطقس

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
من البيعي كل مرؤوس يستمع ويطيع مايقوله مرؤوسيه .. وين الغلط ....!!؟
ابو وليد
العالمي الصغير -- وانت يا ابو خرقه من متى مع الكبار طول عمر فريق ابو خرقه صغير وسيظل صغير -- بطولات فريق ابو خرقه لاتتعدى اصابع اليد الواحده والباقي يا تزوير يادفع رباعي يابكبكه عطونا بطوله -- ومايقصرون معاكم مثل قرارات البلطان ومسيلمه
ابو وليد
امريكا محتاجه دعم مادي -- قالو نشغل الابتزاز -- عطونا دولارات وكأن شي ما صار

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