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شاهد.. أردوغان يجد صعوبة في المشي ويتكئ على زوجته

Time منذ 51 دقيقة
Views 1913
شاهد.. أردوغان يجد صعوبة في المشي ويتكئ على زوجته

أنقرة (صدى):
أثار ظهور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متكئا على زوجته، شكوكا حول حالته الصحية، إذ بدى وكأنه يواجه صعوبة في المشي.

وكانت تقارير تركية قد أكدت أن الوضع الصحي الحالي لأردوغان، لا يؤهله لرئاسة تركيا فى الفترة الحالية.

وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها أردوغان بهذه الحالة، حيث ظهر في عام 2019 أثناء احتفاله بيوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مصافحا العساكر الذين مثلوا تركيا على مدار 16 عصرا، وفاجأ الجميع بعدم قدرته على السير بطريقة عادية، حيث كان يمشي بصعوبة.

وألغى أردوغان في السنوات الأخيرة العديد من الأحداث الهامة، ومنها كلمة كان سيلقيها في محافظة أرضوم ومدينة وان، وحينها أعلن المكتب الرئاسي أن سبب الإلغاء هو مشكلات حدثت في صوته.

وفي عام 2012، انتشرت تسريبات بأن أردوغان يعاني من سرطان القولون غير القابل للشفاء، حيث استطاعت مجموعة الهاكرز الوصول إلى تقارير استخباراتية أمريكية سرية تفيد بمرض أردوغان.

Time واتساب
تركيا
اردوغان

أحدث التعليقات

السيف
طيب
ابو عمار
التقرير لا يقدم دليل قاطع وانما يعتمد على استنناج استخباراتي فاشل وغير صحيح
السيف
الله يستر بس على المملكة كل يوم شيء جديد الله يرحم زمان الأول 🤐🤐
ابو عمار
يا جبل ما يهزك ريح هذه هي السعوديه ويقيادتها الحكيمه ممثلة في خادم الحرمين و ولي العهد الامين الامير محمد بن سلمان حفظهم الله من كل مكروه
عبداللطيف محمد العمري
فلوسي محجوزه في البنك

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