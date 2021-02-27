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مراسل "سي إن إن ": تقرير خاشقجي لم يقدم أي دليل ملموس

Time منذ ساعة
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مراسل "سي إن إن ": تقرير خاشقجي لم يقدم أي دليل ملموس

عادل الحربي (صدى):
علق الكاتب الصحفي، عبدالرحمن الراشد، على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل جمال خاشقجي.

وقال الراشد: " بعد 48 ساعة من الدراما المسبقة صدر تقرير الاستخبارات الموعود عن ‎خاشقجي، ما كتب فيه كلامًا مكررًا " .

وأشار الراشد إلى ما قاله مراسل CNN لشؤون الأمن القومي بإن " التقرير ليس عن أدلة بل تقييم استخباراتي ولم يقدم أي دليل ملموس ".

وفي السياق ذاته، قالت الصحفية الأمريكية " ناتاشا بيرتراند ": " إدارة جو بايدن حسمت أمرها وأغلقت القضية، نحن نريد تصحيح العلاقة وليس تخريبها والإدارة تنوي الاستمرار في التعامل مع ولي العهد ".

يذكر أن حكومة المملكة رفضت رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، مؤكدة أنه لايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

Time واتساب
جمال خاشقجي
الاستخبارات الأمريكية
عبدالرحمن الراشد

أحدث التعليقات

السيف
طيب
ابو عمار
التقرير لا يقدم دليل قاطع وانما يعتمد على استنناج استخباراتي فاشل وغير صحيح
السيف
الله يستر بس على المملكة كل يوم شيء جديد الله يرحم زمان الأول 🤐🤐
ابو عمار
يا جبل ما يهزك ريح هذه هي السعوديه ويقيادتها الحكيمه ممثلة في خادم الحرمين و ولي العهد الامين الامير محمد بن سلمان حفظهم الله من كل مكروه
عبداللطيف محمد العمري
فلوسي محجوزه في البنك

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