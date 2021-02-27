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وسم "كلنا محمد بن سلمان" الأول عالميا

Time منذ ساعة
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وسم "كلنا محمد بن سلمان" الأول عالميا

نايف السالم (صدى):
تصدر وسم " كلنا محمد بن سلمان " المركز الأول عالميًا في قائمة التريند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب التقرير الأمريكي الهزلي بشأن قضية جمال خاشقجي.

وشارك العديد من النشطاء والشخصيات العامة في المملكة وخارجها، في هاشتاق " كلنا محمد بن سلمان " بآلاف التعليقات.

وأكد جميع المشاركين أن التقرير اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية ولم يقدم أدلة، فيما رأى آخرون أنه محاولة لاستهداف ولي العهد والمملكة.

وقال أحد المغردين: " صار لهم سنوات يتحدثون عن تقارير وأدلة موثوقة وفي النهاية طلع تقريرهم مجرد افتراضات ".

فيما علق المدون المعروف جابر القرني بقوله: " تقرير CIA بشأن جمال خاشقجي رحمه الله اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية، فمن البديهي جداً أن تكون جميع الأجهزة الأمنية تحت سيطرة الملك وولي العهد ".

وتساءل القرني: " متى ستتوقف هذا المزايدات وكَيل التُهم جزافًا في قضية فصل فيها القضاء السعودي علنًا وصدرت فيها الأحكام النافذة ".

الجدير بالذكر أن حكومة المملكة رفضت رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، مؤكدة أنه لايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

Time واتساب
المملكة
محمد بن سلمان
كلنا محمد بن سلمان

أحدث التعليقات

abdul
اذا كانت بعض البلديات تطعم لحوم مسمومة للكلاب الضالة فشيمة بعض ابناء الحارة ربط الكلاب وتجويعها.
بلبل البحر
العنوان يوحي بأن العلاقة الآثمة من الخال مع زوجة ابن الأخت!
abdul
الذي تم تداوله هو تقرير وكالة الاستخبارات الامركية CIA وليس تعليق صحفي او اخبار رياضية .
abdul
صدق من قال ج/ رِيتْوِت
الحكم
الاستخبارات الامريكيه فشلت فشل ذريعا في الكشف عن واقعة اغتيال الرئيس الامريكي جون كينيدي منذو عام 1963 حتي الان فكيف لها بالمصداقيه وهي تبني تقريرها علي الظنون والشكوك والتخمينات والفرضيات في مقتل خاشقجي السعوديون لن يخضعو للابتزازات ايا كان مصدرها كلنا دروع لمحمد بن سلمان

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