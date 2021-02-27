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آل عاتي: على المتطفلين التوقف عن تسييس قضية خاشقجي

Time منذ 22 دقيقة
Views 1483
آل عاتي: على المتطفلين التوقف عن تسييس قضية خاشقجي

عادل الحربي (صدى):
استنكر المحلل السياسي، مبارك آل عاتي، محاولات تسييس قضية جمال خاشقجي، والتدخل والتطاول على أحكام القضاء، رغم ترحيب أسرة خاشقجي بالحكم الصادر.

وقال آل عاتي: "جميعنا اعتبرنا قضية جمال خاشقجي عمل إجرامي وقال القضاء حكمه ورحبت أسرة خاشقجي بذلك، كما اتخذت المملكة الإجراءات المانعة لتكرار هذه الجريمة، مما يتطلب على المتطفلين التوقف عن تسييس هذه القضية احتراما لأسرة خاشقجي وحماية لعلاقات البلدين الصديقين ".

وأضاف: " مايميز الشعب السعودي هو قوة إلتحامه وتمسكه بقيادته الرشيدة وثقته العالية في كل القرارات التي صدرت حيال مقتل خاشقجي، وثقته بإستقلال ومهنية أصحاب الفضيلة القضاة، وثقة أسرة خاشقجي في أحكام القضاء وإنها كانت عادلة و رادعة ".

Time واتساب
خاشقجي
آل عاتي

أحدث التعليقات

abdul
صدق من قال ج/ رِيتْوِت
الحكم
الاستخبارات الامريكيه فشلت فشل ذريعا في الكشف عن واقعة اغتيال الرئيس الامريكي جون كينيدي منذو عام 1963 حتي الان فكيف لها بالمصداقيه وهي تبني تقريرها علي الظنون والشكوك والتخمينات والفرضيات في مقتل خاشقجي السعوديون لن يخضعو للابتزازات ايا كان مصدرها كلنا دروع لمحمد بن سلمان
فهد
الحلتيته هي اللي تطرد الزواحف
ابوسامي
عقوبة :ايقاف شهرين سبب العقوبه: جلد النثر ٤-٠ هالحين عرفنا منهم اصحاب الدنفسه يانثر
منيف آل ناصر
هداف عادي من ضربت جزاء وين الفن ماني شايف غريب ههههههه عجب لي بعض الاعلاميين

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