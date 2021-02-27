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الجاسر: تقرير خاشقجي مبني على تغريدة لسعود القحطاني (فيديو)

Time منذ 3 ساعات
Views 3642
الجاسر: تقرير خاشقجي مبني على تغريدة لسعود القحطاني (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أكد الكاتب جاسر الجاسر أن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي، لا يحتاج قراءة.

وقال الجاسر: " تقرير خاشقجي تجميع لتحليلات نشرت سابقا ولم يحمل أي معلومات جديدة و السعودية حاسبت المسؤولين عن الجريمة ".

وأضاف: " التقرير اعتمد على تغريدة لسعود القحطاني، قال فيها أنه يسمع كلام رؤساءه، ومن الطبيعي أن يسمع كلام رؤساء وكل موظف نزيه يقوم بذلك، ولكن هل يعقل أن يعتمد التقرير على تغريدة يقولها موظف؟ ".

يذكر أن حكومة المملكة رفضت رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، مؤكدة أنه لايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

بعد التقرير الهزلي عن خاشقجي..الشعب يقول كلمته: "كلنا محمد بن سلمان"

Time واتساب
الجاسر
خاشقجي
سعود القحطاني

أحدث التعليقات

abdul
اذا كانت بعض البلديات تطعم لحوم مسمومة للكلاب الضالة فشيمة بعض ابناء الحارة ربط الكلاب وتجويعها.
بلبل البحر
العنوان يوحي بأن العلاقة الآثمة من الخال مع زوجة ابن الأخت!
abdul
الذي تم تداوله هو تقرير وكالة الاستخبارات الامركية CIA وليس تعليق صحفي او اخبار رياضية .
abdul
صدق من قال ج/ رِيتْوِت
الحكم
الاستخبارات الامريكيه فشلت فشل ذريعا في الكشف عن واقعة اغتيال الرئيس الامريكي جون كينيدي منذو عام 1963 حتي الان فكيف لها بالمصداقيه وهي تبني تقريرها علي الظنون والشكوك والتخمينات والفرضيات في مقتل خاشقجي السعوديون لن يخضعو للابتزازات ايا كان مصدرها كلنا دروع لمحمد بن سلمان

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