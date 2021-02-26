الأعداد السابقة للصحيفة

البحرين تعلن تأييدها لبيان المملكة بخصوص تقرير خاشقجي

Time منذ ساعة
Views 1651
Comment 1
البحرين تعلن تأييدها لبيان المملكة بخصوص تقرير خاشقجي

المنامة (صدى):
أعربت مملكة البحرين، عن تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول مقتل المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله.

وأكدت مملكة البحرين على أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال اقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الامن والاستقرار الاقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.

وشددت البحرين على رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا:

المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في تقرير جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي

Time واتساب
البحرين
خاشقجي
الممكلة

أحدث التعليقات

abdul
صدق من قال ج/ رِيتْوِت
الحكم
الاستخبارات الامريكيه فشلت فشل ذريعا في الكشف عن واقعة اغتيال الرئيس الامريكي جون كينيدي منذو عام 1963 حتي الان فكيف لها بالمصداقيه وهي تبني تقريرها علي الظنون والشكوك والتخمينات والفرضيات في مقتل خاشقجي السعوديون لن يخضعو للابتزازات ايا كان مصدرها كلنا دروع لمحمد بن سلمان
فهد
الحلتيته هي اللي تطرد الزواحف
ابوسامي
عقوبة :ايقاف شهرين سبب العقوبه: جلد النثر ٤-٠ هالحين عرفنا منهم اصحاب الدنفسه يانثر
منيف آل ناصر
هداف عادي من ضربت جزاء وين الفن ماني شايف غريب ههههههه عجب لي بعض الاعلاميين

أخر الأخبار

رسالة السفير الفرنسي لمستشفى الملك فيصل التخصصي بعد تعافيه من كورونا
رسالة السفير الفرنسي لمستشفى الملك فيصل التخصصي بعد تعافيه من كورونا
Time منذ 8 دقائق Views 1129
آل عاتي: على المتطفلين التوقف عن تسييس قضية خاشقجي
آل عاتي: على المتطفلين التوقف عن تسييس قضية خاشقجي
Time منذ 22 دقيقة Views 1474
بالفيديو.. لحظة إنقاذ كلب رُبط من رقبته بطريقة وحشية بالرياض
بالفيديو.. لحظة إنقاذ كلب رُبط من رقبته بطريقة وحشية بالرياض
Time منذ 25 دقيقة Views 1478
البحرين تعلن تأييدها لبيان المملكة بخصوص تقرير خاشقجي
البحرين تعلن تأييدها لبيان المملكة بخصوص تقرير خاشقجي
Time منذ ساعة Views 1651
شاب يشعل النيران في خاله بعد اكتشاف علاقته بزوجته!
شاب يشعل النيران في خاله بعد اكتشاف علاقته بزوجته!
Time منذ ساعة Views 965
شاهد..عمرو أديب: تقرير خاشقجي ساذج..والهجوم ضد ولي العهد غير مبرر
شاهد..عمرو أديب: تقرير خاشقجي ساذج..والهجوم ضد ولي العهد غير مبرر
Time منذ ساعة Views 1886
الهدوء وراحة البال على كورنيش الرايس " الرأس الأبيض " بعدسة صدى
الهدوء وراحة البال على كورنيش الرايس " الرأس الأبيض " بعدسة صدى
Time منذ ساعة Views 399
واجهة جدة البحرية بعدسة صدى
واجهة جدة البحرية بعدسة صدى
Time منذ ساعة Views 407
فيديو من اصدقاء صدى .. زيارة ابوخالد وابوعلي لتاريخية ينبع
فيديو من اصدقاء صدى .. زيارة ابوخالد وابوعلي لتاريخية ينبع
Time منذ ساعة Views 331
فيديو من اصدقاء صدى .. ابو خالد وابوعلي لرحلة بحرية لجزر الوجه
فيديو من اصدقاء صدى .. ابو خالد وابوعلي لرحلة بحرية لجزر الوجه
Time منذ ساعة Views 383