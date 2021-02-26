البحرين تعلن تأييدها لبيان المملكة بخصوص تقرير خاشقجي

المنامة (صدى):
أعربت مملكة البحرين، عن تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول مقتل المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله.
وأكدت مملكة البحرين على أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال اقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الامن والاستقرار الاقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.
وشددت البحرين على رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية.
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