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مفاجأة بشأن تقرير حكم ديربي الرياض في واقعة بيتروس وكريري

Time منذ 23 دقيقة
Views 1921
مفاجأة بشأن تقرير حكم ديربي الرياض في واقعة بيتروس وكريري

نواف السالم (صدى):
 

كشفت مصادر عن مفاجأة بشأن تقرير حكم مباراة الهلال والنصر حول المشادة التي حدثت بين محمد البريك وأمرابط، وبيتروس وسعود كريري، في الجولة الـ 20 من مسابقة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت المصادر أن تقرير حكام المباراة لم يدونوا أي أحداث بخصوص اللاعب بيتروس وسعود كريري ومحمد البريك.

وأشارت إلى أن لجنة الانضباط استفسرت حول الواقعة، لكن حكم المباراة اعتبر حادثة بيتروس وكريري طبيعية وغير مقصودة.

وكان ديربي الرياض قد شهد مشادة بين بيتروس لاعب النصر وسعود كريري إداري الهلال على خط التماس وتدخل أفراد من الطرفين لإنهاء المشادة تحت أنظار حكم المباراة.

وفي وقت سابق كشفت مصادر أن مدير الكرة بنادي الهلال، سعود كريري، بصدد تقديم شكوى ضد البرازيلي بيتروس، لاعب فريق الكرة بنادي النصر، بشكل شخصي، منفصل عن إدارة النادي.

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كريري ينوي تقديم شكوى ضد بيتروس

Time واتساب
ديربي الرياض
كريري
بيتروس

أحدث التعليقات

وليد 6226
الله تعالى يقول (وقرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)
وليد 6226
وينهم عن دولة الملالي و بشار و اسرائيل ليش ساكتين عليهم
غليس ولد رماح
لا تفرح ترى عقوبة البلطان على شان الفيديو اللي نشر على حساب النادي أركد وخلك سويكت
لا يهمونك انا مجنونك
يابو سلمان ياذرى عيون شعبك والله ان شعبك الشعب السعودي المبجل ماتزيدة الدسايس غير لحمة نحن لك سوار معصم ونحن بك قلادتنا تزين اعناق شعبك ليس السعوديين وحكومتهم من يهدد او تمس قيادتهم ببنط شفة ولا نكون بالخندق الأول هذا حبر بورق قد لطخ ونحن نصنع التاريخ ونسجل للتاريخ قيادة وشعب
غليس ولد رماح
فيه ناس خايفه ترى ماقلنا شي يخوف

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