مفاجأة بشأن تقرير حكم ديربي الرياض في واقعة بيتروس وكريري

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن مفاجأة بشأن تقرير حكم مباراة الهلال والنصر حول المشادة التي حدثت بين محمد البريك وأمرابط، وبيتروس وسعود كريري، في الجولة الـ 20 من مسابقة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت المصادر أن تقرير حكام المباراة لم يدونوا أي أحداث بخصوص اللاعب بيتروس وسعود كريري ومحمد البريك.
وأشارت إلى أن لجنة الانضباط استفسرت حول الواقعة، لكن حكم المباراة اعتبر حادثة بيتروس وكريري طبيعية وغير مقصودة.
وكان ديربي الرياض قد شهد مشادة بين بيتروس لاعب النصر وسعود كريري إداري الهلال على خط التماس وتدخل أفراد من الطرفين لإنهاء المشادة تحت أنظار حكم المباراة.
وفي وقت سابق كشفت مصادر أن مدير الكرة بنادي الهلال، سعود كريري، بصدد تقديم شكوى ضد البرازيلي بيتروس، لاعب فريق الكرة بنادي النصر، بشكل شخصي، منفصل عن إدارة النادي.
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