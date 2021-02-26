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تعليق رئيس النصر على إيقاف البلطان

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تعليق رئيس النصر على إيقاف البلطان

طلال الغامدي (صدى):
وجه رئيس نادي النصر صفوان السويكت، شكره لوزارة الرياضة، على موقفها الحازم تجاه الأحداث التي شهدتها مباراة النصر والشباب ضمن الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السويكت: " أشكر وزارة الرياضة وخصوصا الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على وقوفهم موقفا حازما تجاه التجاوزات والتعديات المصاحبة لمباراتي النصر والشباب " .

وتابع: " أسأل الله له مزيدا من التوفيق والنجاح، لا زلت مؤمنا بأن لغة القانون إذا سادت نشرت العدالة بين الجميع " .

وكانت وزارة الرياضة، أصدرت قراراً بمنع رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي وعدم مرافقته فرق النادي داخلياً وخارجياً لمدة شهرين.

كما قررت وزارة الرياضة منع مدير المركز الإعلامي، أحمد المسعود، من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم.

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النصر
البلطان
السويكت

أحدث التعليقات

وليد 6226
الله تعالى يقول (وقرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)
وليد 6226
وينهم عن دولة الملالي و بشار و اسرائيل ليش ساكتين عليهم
غليس ولد رماح
لا تفرح ترى عقوبة البلطان على شان الفيديو اللي نشر على حساب النادي أركد وخلك سويكت
لا يهمونك انا مجنونك
يابو سلمان ياذرى عيون شعبك والله ان شعبك الشعب السعودي المبجل ماتزيدة الدسايس غير لحمة نحن لك سوار معصم ونحن بك قلادتنا تزين اعناق شعبك ليس السعوديين وحكومتهم من يهدد او تمس قيادتهم ببنط شفة ولا نكون بالخندق الأول هذا حبر بورق قد لطخ ونحن نصنع التاريخ ونسجل للتاريخ قيادة وشعب
غليس ولد رماح
فيه ناس خايفه ترى ماقلنا شي يخوف

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