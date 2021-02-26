تعليق رئيس النصر على إيقاف البلطان

طلال الغامدي (صدى):
وجه رئيس نادي النصر صفوان السويكت، شكره لوزارة الرياضة، على موقفها الحازم تجاه الأحداث التي شهدتها مباراة النصر والشباب ضمن الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال السويكت: " أشكر وزارة الرياضة وخصوصا الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على وقوفهم موقفا حازما تجاه التجاوزات والتعديات المصاحبة لمباراتي النصر والشباب " .
وتابع: " أسأل الله له مزيدا من التوفيق والنجاح، لا زلت مؤمنا بأن لغة القانون إذا سادت نشرت العدالة بين الجميع " .
وكانت وزارة الرياضة، أصدرت قراراً بمنع رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي وعدم مرافقته فرق النادي داخلياً وخارجياً لمدة شهرين.
كما قررت وزارة الرياضة منع مدير المركز الإعلامي، أحمد المسعود، من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم.
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