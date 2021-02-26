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شاهد.. مطار الملك عبدالعزيز يكتسي بألوان علم الكويت احتفاءا بيومها الوطني

Time منذ 6 دقائق
Views 1147
شاهد.. مطار الملك عبدالعزيز يكتسي بألوان علم الكويت احتفاءا بيومها الوطني

جدة (صدى):
احتفى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة باليوم الوطني للكويت، حيث اكتسى برج المراقبة بألوان علم الكويت.

وقدم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة التهنئة للطائرات الكويتية العابرة لأجواء المملكة في ذكرى ‎اليوم الوطني الكويتي الـ60.

ووجه مطار الملك عبدالعزيز رسالة تهنئة قائلا: "من سماء أغلى وطن يسر الهيئة العامة للطيران المدني وشركة خدمات الملاحة الجوية في المملكة أن تهنيء أشقائها في الطيران المدني الكويتي وحكومة وشعب الكويت الغالية في يومهم الوطني ومعا ودوما لعلاقات أخوية وتاريخ رأسه منذ القدم بإذن الله، كل عام وانتم بخير والكويتي بخير والمملكة بخير".

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المملكة
الكويت
اليوم الوطني

أحدث التعليقات

ابو وليد
طز
ابو وليد
بس الاربعه شقت الخرقه يا ابو خرقه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههه مطفوق ومطيور،،صدم ثم وقع،ومن بعدها قحص،وذبها بسمن وأفلح اللووووووح..
Reem
ههههههه كل ذا خوف من كورونا يعني اطلع بكمامك ولا تطلع بسروالك اجل ياجماعة كل واحده تلبس لها سروالين ههههههههه
واضح*** وصريح***
أشغلت الناقة،بهالمناقز،بطريقة صورني كني ما أدري..

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