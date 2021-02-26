"الرياضة " تعاقب "البلطان" وتمنعه من دخول نادي الشباب

ماجد محمد (صدى):
أصدرت وزارة الرياضة، قراراً بمنع رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي وعدم مرافقته فرق النادي داخلياً وخارجياً لمدة شهرين.
كما قررت وزارة الرياضة منع مدير المركز الإعلامي، أحمد المسعود، من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم.
ولفتت الوزارة إلى أن نائب رئيس نادي الشباب سيتولى مهام رئيس مجلس الإدارة خلال فترة سريان الجزاء الصادر بحق البلطان.
جاء ذلك على خلفية المقطع المرئي الذي نشر على حساب نادي الشباب في اليوم التالي للمباراة التي خاضها الشباب أمام نادي النصر بتاريخ 13 فبراير الجاري ضمن الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت الوزارة أن المقطع المنشور على حساب النادي تضمن تصريحاً للاعب سيباستياو جونيور بشأن القضية المنظورة لدي جهة الاختصاص حينها.
وأضافت وزارة الرياضة أن تصريحات اللاعب تضمنت اتهامات اتضح عدم ثبوتها فيما بعد بناءً على قرارات صادرة من لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم، لذلك أقرت الجزاء الصادر بحق البلطان ومدير المركز الإعلامي بالنادي.