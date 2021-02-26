الأهلي يعاقب السومة والعويس بسبب تصريحاتهما المثيرة

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر تفاصيل اجتماع عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي، ونايف القاضي المدير التنفيذي والذي جمعهما أمس الخميس، بسبب الأجواء المتوترة التي تحيط بالنادي.
أوضحت المصادر أن الاجتماع أسفر عن خصم 10% من مستحقات السومة والعويس الشهرية بسبب تصريحاتهما الفضائية عقب مواجهة الشباب، بحسب الرياضية.
وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ الثنائي بالقرار إذ سيتم خصم 10% من مرتبيهما الشهرية كما تنص اللوائح والأنظمة.
يذكر أن الأهلي يعيش حالة من التوتر في الوقت الحالي، وذلك بعد الخسارة من الشباب في الجولة الماضية 0-3، وخرج محمد العويس حارس المرمى والمهاجم السوري عمر السومة، بتصريحات نارية قاما خلالها بانتقاد الإدارة بشكل غير مباشر.