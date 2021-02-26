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الأهلي يعاقب السومة والعويس بسبب تصريحاتهما المثيرة

Time منذ 32 دقيقة
Views 1503
الأهلي يعاقب السومة والعويس بسبب تصريحاتهما المثيرة

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر تفاصيل اجتماع عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي، ونايف القاضي المدير التنفيذي والذي جمعهما أمس الخميس، بسبب الأجواء المتوترة التي تحيط بالنادي.

أوضحت المصادر أن الاجتماع أسفر عن خصم 10% من مستحقات السومة والعويس الشهرية بسبب تصريحاتهما الفضائية عقب مواجهة الشباب، بحسب الرياضية.

وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ الثنائي بالقرار إذ سيتم خصم 10% من مرتبيهما الشهرية كما تنص اللوائح والأنظمة.

يذكر أن الأهلي يعيش حالة من التوتر في الوقت الحالي، وذلك بعد الخسارة من الشباب في الجولة الماضية 0-3، وخرج محمد العويس حارس المرمى والمهاجم السوري عمر السومة، بتصريحات نارية قاما خلالها بانتقاد الإدارة بشكل غير مباشر.

Time واتساب
الاهلي
السومة
العويس

أحدث التعليقات

ابو وليد
طز
ابو وليد
بس الاربعه شقت الخرقه يا ابو خرقه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههه مطفوق ومطيور،،صدم ثم وقع،ومن بعدها قحص،وذبها بسمن وأفلح اللووووووح..
Reem
ههههههه كل ذا خوف من كورونا يعني اطلع بكمامك ولا تطلع بسروالك اجل ياجماعة كل واحده تلبس لها سروالين ههههههههه
واضح*** وصريح***
أشغلت الناقة،بهالمناقز،بطريقة صورني كني ما أدري..

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