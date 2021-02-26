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التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية تجاه المملكة

Time منذ ساعة
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التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية تجاه المملكة

فهمي محمد (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Time واتساب
المملكة
اليمن
التحالف
المليشيا الحوثية

أحدث التعليقات

ابو وليد
طز
ابو وليد
بس الاربعه شقت الخرقه يا ابو خرقه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههه مطفوق ومطيور،،صدم ثم وقع،ومن بعدها قحص،وذبها بسمن وأفلح اللووووووح..
Reem
ههههههه كل ذا خوف من كورونا يعني اطلع بكمامك ولا تطلع بسروالك اجل ياجماعة كل واحده تلبس لها سروالين ههههههههه
واضح*** وصريح***
أشغلت الناقة،بهالمناقز،بطريقة صورني كني ما أدري..

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