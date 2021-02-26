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مصير العاملين بـ"الخطوط الحديدية" بعد قرار الدمج مع "سار"

Time منذ ساعة
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مصير العاملين بـ"الخطوط الحديدية" بعد قرار الدمج مع "سار"

الرياض (صدى):
نص قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بإلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ودمجها في "شركة سار" على عددا من البنود.

وتضمن القرار، وفقا لجريدة "أم القرى"، على أن الموظفون السعوديون في المؤسسة الخاضعون لنظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد المدني الراغبون في الانتقال للعمل في الشركة، وتتوافر فيهم معايير الانتقال تنهى خدماته لمن تقل مدة خدماته عن 20سنة ويتعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين، أما تصفية حقوق التقاعدية بناء على طلبه، وتبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في أخر درجة وظيفية شغلها.

أو تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، أما من تبلغ مدة خدماته المحتسبة للتقاعد 20 سنة فأكثر ، تنهى خدماته، ويتعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين، وهما إما إحالته إلى التقاعد المبكر، بناء على طلبه أو تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة ، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، كما أوضح القرار بنود أخرى متعلقة بالدمج على الرابط التالي:

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مجلس الوزراء
سار
الخطوط الحديدية
التقاعد المدني
الموظفون السعوديون

أحدث التعليقات

abdul
الكل يهنئ الوالد الكبير ، وليس الفيل الداشر.
abdul
الشاشة عندي ملبقة في تبع السوپرماركت.
ابو عبدالرحمن
علي وزارة العدل ابتكار في مواضيع حجز المبالغ وحل يرضي الطرفين اذا كان موظف حكومي او خاص بدل المواد التي هلكت2030
ابو عبدالرحمن
طيب كيف يتم السداد اذا هناك مبلغ محجوز وابغي اسدد للازم حال في السداد عن طريق الصراف في المبالغ المحجوزه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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