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شرطة المدينة: القبض على 7 مقيمين ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة

Time منذ ساعة
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شرطة المدينة: القبض على 7 مقيمين ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة

المدينة المنورة (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (6) مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقدين الثالث والرابع من العمر ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في سرقة (32) بطارية من (7) مواقع لأبراج الاتصالات، وجد بحوزتهم (20) منها، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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سرقة
المدينة المنورة
شرطة المدينة

أحدث التعليقات

abdul
الكل يهنئ الوالد الكبير ، وليس الفيل الداشر.
abdul
الشاشة عندي ملبقة في تبع السوپرماركت.
ابو عبدالرحمن
علي وزارة العدل ابتكار في مواضيع حجز المبالغ وحل يرضي الطرفين اذا كان موظف حكومي او خاص بدل المواد التي هلكت2030
ابو عبدالرحمن
طيب كيف يتم السداد اذا هناك مبلغ محجوز وابغي اسدد للازم حال في السداد عن طريق الصراف في المبالغ المحجوزه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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