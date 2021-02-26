سولشاير: مواجهة تشيلسي صعبة في وجود توخيل

وكالات (صدى):
أكد النرويجي أولى جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، استعداد فريقه لموقعة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال سولشاير، في المؤتمر الخاص باللقاء المرتب أمام تشيلسي، إنها ستكون مباراة صعبة، مشيرا إلى أن المنافسة على المراكز الأربعة في البريمرليج ستكون معركة طويلة الأمد بسبب مرور الفرق بمراحل سيئة.
وعن وجود توماس توخيل في تشيلسي ، قال " جاء توخيل الآن وغير الأمور في تشيلسي ونعلم أنه سيكون تحديًا كبيرًا لنا، يمكنك أن ترى تأثيره على البلوز في النتائج والإحصائيات والاستحواذ لديهم، والقدرة على إبعاد الفرق عن أهدافها".
وأضاف : "لا يمكنني حقا التعليق على رحلة تشيلسي، أعتقد أن كل ناد يجب أن يدير سباقه الخاص، نحن نسير على طريق جيد، نشعر أننا قد تحسننا ولكننا لم نصل إلى المكان الذي نريد أن نكون فيه، أي في صدارة الترتيب ونفوز بالألقاب".