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سولشاير: مواجهة تشيلسي صعبة في وجود توخيل

Time منذ ساعة
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سولشاير: مواجهة تشيلسي صعبة في وجود توخيل

وكالات (صدى):
أكد النرويجي أولى جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، استعداد فريقه لموقعة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير، في المؤتمر الخاص باللقاء المرتب أمام تشيلسي، إنها ستكون مباراة صعبة، مشيرا إلى أن المنافسة على المراكز الأربعة في البريمرليج ستكون معركة طويلة الأمد بسبب مرور الفرق بمراحل سيئة.

وعن وجود توماس توخيل في تشيلسي ، قال " جاء توخيل الآن وغير الأمور في تشيلسي ونعلم أنه سيكون تحديًا كبيرًا لنا، يمكنك أن ترى تأثيره على البلوز في النتائج والإحصائيات والاستحواذ لديهم، والقدرة على إبعاد الفرق عن أهدافها".

وأضاف : "لا يمكنني حقا التعليق على رحلة تشيلسي، أعتقد أن كل ناد يجب أن يدير سباقه الخاص، نحن نسير على طريق جيد، نشعر أننا قد تحسننا ولكننا لم نصل إلى المكان الذي نريد أن نكون فيه، أي في صدارة الترتيب ونفوز بالألقاب".

Time واتساب
تشيلسي
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
جونار سولشاير

أحدث التعليقات

ماجد
حدثت عام 2019 وتعلمنا عنها 2021 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 صياح الطواقي طرب والله
ابو يزيد
يازعيم اسياء تقول(لابد الاتحاد السعودي يتخذ قرارات جرئيه وتهبيطهم نريد دوري تنافسي خلي من شوائب)),,,,كم انتم متعصبين ولا ترون غيركم النصرباقي رغم انوفكم اوتحملو ضغطه,,,
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
بكرا يجيك الدور
دام رغده فيها اخيس مسرحيه هبوط ملاحظ لعادل امام
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. شلحنه .. وتقريباً هو يعرف ..

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