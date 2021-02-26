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الموافقة على مشروع قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري

Time منذ 5 دقائق
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الموافقة على مشروع قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري

الرياض (صدى):
أوضحت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، تفاصيل مشروع قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، بعد الموافقة عليه من قبل وزير المالية محمد الجدعان.

ويقصد بالمشروع أي مكلف زكوي ليس لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ليحل مكان النظام السابق، فيما يسري بعد يوم 28 فبراير الجاري.

ووجه وزير المالية محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل باتخاذ اللازم لمعالجة ما يستدعي من حالات المكلفين الخاضعين لهذه القواعد، وله في سبيل ذلك الاستثناء من أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.

وأشارت المادة السادسة إلى أن الزكاة تكون بنسبة 2.5 % من الوعاء الزكوي، ولا تخضع للزكاة الفترة المالية القصيرة، ما لم تكن أكثر من 354 يوما، بينما لا تقل الزكاة للمكلف الخاضع لهذه القواعد عن 500 ريال.

وأوضحت المادة السابعة إعطاء المكلف الحق في التحول -قبل انتهاء العام الزكوي- من حساب الزكاة وفقا لهذه القواعد إلى الحساب على أساس قوائمه المالية، ومعاملته طبقا لما جاء في الفصلين الثاني والثالث من اللائحة، ولا يُسمح للمكلف بعدها بالانتقال إلى الحساب بمقتضى هذه القواعد إلا بموافقة المحافظ

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أحدث التعليقات

Almovi
ياجريده صدي اعتقد يوم كان مأجد بالميدان جريده صدي ماوجدت ماجد مافي بجلاد الحراس سجل كباري ويجب بترقيص للمعلوميه
ابو وليد
القوطي الفاظي اكثر ازعاجا -- كان نكرة في كل مكان احترف به وانتهى به مطردا لانهم فضلو المبادئ والاحترام عن كل المكاسب -- لكن هنا وافق شن طبقه
abdul
آل*
abdul
" هنأ ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بنجاح العملية الجراحية." وايش صار في محمد بن راشد ئآل مكتوم ؟
واضح*** وصريح***
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

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