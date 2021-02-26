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إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على مراكز لقاحات "كورونا"

Time منذ 18 دقيقة
Views 1436
إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على مراكز لقاحات "كورونا"

الرياض (صدى):
قالت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق "صحتي" وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

ودعت الوزارة الجميع المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يذكر أن الوزارة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 346 حالة مؤكدة بكورونا، وتعافي 368 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2.5 ألف، منها 477 حالة حرجة.

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وزارة الصحة
كورونا
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لقاح

أحدث التعليقات

Almovi
ياجريده صدي اعتقد يوم كان مأجد بالميدان جريده صدي ماوجدت ماجد مافي بجلاد الحراس سجل كباري ويجب بترقيص للمعلوميه
ابو وليد
القوطي الفاظي اكثر ازعاجا -- كان نكرة في كل مكان احترف به وانتهى به مطردا لانهم فضلو المبادئ والاحترام عن كل المكاسب -- لكن هنا وافق شن طبقه
abdul
آل*
abdul
" هنأ ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بنجاح العملية الجراحية." وايش صار في محمد بن راشد ئآل مكتوم ؟
واضح*** وصريح***
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

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