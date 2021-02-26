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الأهلي يُفرمل تصريحات لاعبيه بتعميم رسمي

Time منذ 16 دقيقة
Views 1458
الأهلي يُفرمل تصريحات لاعبيه بتعميم رسمي

طلال الغامدي (صدى):
أصدرت إدارة نادي الأهلي تعميما ووزعته على لاعبيها من أجل منعهم من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.

ونص التعميم، وفق لـ"الرياضية"،على منع اللاعبين من الإدلاء بتصريحات للقنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الفترة المقبلة.

وسمح التعميم للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالاكتفاء بتصريحاتهم عبر الناقل الرسمي، عقب نهاية المباريات، والذي يُعد الظهور فيها إلزاميًا.

يذكر أن هذه التصريحات تأتي عقب تصريحات أدلى بها عدد من اللاعبين ومنهم عمر السومة ومحمد العويس، الذين شنوا هجومًا عنيفًا على رئيس النادي عبدالاله مؤمنة، على خلفية تراجع مستوى الفريق بدوري المحترفين.

Time واتساب
نادي الأهلي
دوري المحترفين
عمر السومة
محمد العويس
عبدالاله مؤمنة

أحدث التعليقات

Almovi
ياجريده صدي اعتقد يوم كان مأجد بالميدان جريده صدي ماوجدت ماجد مافي بجلاد الحراس سجل كباري ويجب بترقيص للمعلوميه
ابو وليد
القوطي الفاظي اكثر ازعاجا -- كان نكرة في كل مكان احترف به وانتهى به مطردا لانهم فضلو المبادئ والاحترام عن كل المكاسب -- لكن هنا وافق شن طبقه
abdul
آل*
abdul
" هنأ ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بنجاح العملية الجراحية." وايش صار في محمد بن راشد ئآل مكتوم ؟
واضح*** وصريح***
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

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