الأهلي يُفرمل تصريحات لاعبيه بتعميم رسمي

طلال الغامدي (صدى):
أصدرت إدارة نادي الأهلي تعميما ووزعته على لاعبيها من أجل منعهم من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.
ونص التعميم، وفق لـ"الرياضية"،على منع اللاعبين من الإدلاء بتصريحات للقنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الفترة المقبلة.
وسمح التعميم للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالاكتفاء بتصريحاتهم عبر الناقل الرسمي، عقب نهاية المباريات، والذي يُعد الظهور فيها إلزاميًا.
يذكر أن هذه التصريحات تأتي عقب تصريحات أدلى بها عدد من اللاعبين ومنهم عمر السومة ومحمد العويس، الذين شنوا هجومًا عنيفًا على رئيس النادي عبدالاله مؤمنة، على خلفية تراجع مستوى الفريق بدوري المحترفين.