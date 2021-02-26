الأعداد السابقة للصحيفة

صالح النعيمه لـ جماهير الهلال: "الفريق بحاجتكم في التعثر أكثر من الفرح"

Time منذ 40 دقيقة
Views 1537
صالح النعيمه لـ جماهير الهلال: "الفريق بحاجتكم في التعثر أكثر من الفرح"

ماجد محمد (صدى):
علق أسطورة نادي الهلال السابق صالح النعيمه على هجوم الجماهير على لاعبي الهلال ورئيس النادي.

وقال صالح النعيمه : " ‏الجمهور الهلالي هم الوقود الحقيقي للاعبين عتبهم عتب محبة" ٠

ووجه رسالة للاعبي الهلال قائلا " ثقتي بكم كبيرة وبالشعار الذي تحملونه للعودة للقمة التي أعدتم عليها وفقكم الله"

 

ودعا النعيمه جماهير الهلال للوقوف بجانب الفريق حيث قال "الهلال بحاجتكم في التعثر أكثر من الفرح ، أبطالنا اللاعبين اسعدونا كثيراً وحان الوقوف معهم" ٠

وشنت جماهير الهلال هجومًا على بن نافل عقب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول والهزيمة أمام النصر في الديربي بالجولة ال20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف دون رد.

Time واتساب
النصر
نادي الهلال
صالح النعيمه

أحدث التعليقات

Almovi
ياجريده صدي اعتقد يوم كان مأجد بالميدان جريده صدي ماوجدت ماجد مافي بجلاد الحراس سجل كباري ويجب بترقيص للمعلوميه
ابو وليد
القوطي الفاظي اكثر ازعاجا -- كان نكرة في كل مكان احترف به وانتهى به مطردا لانهم فضلو المبادئ والاحترام عن كل المكاسب -- لكن هنا وافق شن طبقه
abdul
آل*
abdul
" هنأ ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بنجاح العملية الجراحية." وايش صار في محمد بن راشد ئآل مكتوم ؟
واضح*** وصريح***
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

أخر الأخبار

بالفيديو .. صينية تقلد عادل أمام في مدرسة المشاغبين
بالفيديو .. صينية تقلد عادل أمام في مدرسة المشاغبين
Time منذ دقيقة Views 10
الموافقة على مشروع قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري
الموافقة على مشروع قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري
Time منذ 4 دقائق Views 1164
أم عايض ترحب بمواطنة على طريقتها
أم عايض ترحب بمواطنة على طريقتها
Time منذ 11 دقيقة Views 251
انتبهي من العين
انتبهي من العين
Time منذ 11 دقيقة Views 208
ولي عهد دبي مهنئنا الأمير محمد بن سلمان بنجاح العملية الجراحية: "تستاهل السلامة "
ولي عهد دبي مهنئنا الأمير محمد بن سلمان بنجاح العملية الجراحية: "تستاهل السلامة "
Time منذ 12 دقيقة Views 1303
اغرب هواية لتسلق الجبال
اغرب هواية لتسلق الجبال
Time منذ 12 دقيقة Views 200
الأهلي يُفرمل تصريحات لاعبيه بتعميم رسمي
الأهلي يُفرمل تصريحات لاعبيه بتعميم رسمي
Time منذ 16 دقيقة Views 1448
إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على مراكز لقاحات "كورونا"
إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على مراكز لقاحات "كورونا"
Time منذ 18 دقيقة Views 1433
صالح النعيمه لـ جماهير الهلال: "الفريق بحاجتكم في التعثر أكثر من الفرح"
صالح النعيمه لـ جماهير الهلال: "الفريق بحاجتكم في التعثر أكثر من الفرح"
Time منذ 40 دقيقة Views 1537
مشاكل شائعة تعرقل عمل المساحات في السيارة
مشاكل شائعة تعرقل عمل المساحات في السيارة
Time منذ ساعة Views 1307