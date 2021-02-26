صالح النعيمه لـ جماهير الهلال: "الفريق بحاجتكم في التعثر أكثر من الفرح"

ماجد محمد (صدى):
علق أسطورة نادي الهلال السابق صالح النعيمه على هجوم الجماهير على لاعبي الهلال ورئيس النادي.
وقال صالح النعيمه : " الجمهور الهلالي هم الوقود الحقيقي للاعبين عتبهم عتب محبة" ٠
ووجه رسالة للاعبي الهلال قائلا " ثقتي بكم كبيرة وبالشعار الذي تحملونه للعودة للقمة التي أعدتم عليها وفقكم الله"
ودعا النعيمه جماهير الهلال للوقوف بجانب الفريق حيث قال "الهلال بحاجتكم في التعثر أكثر من الفرح ، أبطالنا اللاعبين اسعدونا كثيراً وحان الوقوف معهم" ٠
وشنت جماهير الهلال هجومًا على بن نافل عقب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول والهزيمة أمام النصر في الديربي بالجولة ال20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف دون رد.