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"اشتباكات وشتائم" .. قصة تورط "حمد الله" في خلافات عنيفة بأحد الفنادق

Time منذ ساعة
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"اشتباكات وشتائم" .. قصة تورط "حمد الله" في خلافات عنيفة بأحد الفنادق

طلال الغامدي (صدى):
كشف قائد منتخب المغرب، المعتزل دوليًا، المهدي بن عطية، عن تورط مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالرزاق حمد الله، في اشتباكات عنيفة وخلافات مع عدد من اللاعبين.

وذكر، خلال تصريحاته لبرنامج "GoTalk"، أن هذه الخلافات وقعت في عام 2019 عندما كان حمدالله مشاركاً ضمن معسكر منتخب المغرب، قبل انطلاق أمم إفريقيا.

وكشف عن خلال وقع بين حمدالله واللاعب يونس بلهندة، إذ تدخل لأخير بشكل قوي على قدم حمد الله، في إحدى الحصص التدريبية، واشتعلت الاشتباكات بينهما، مضيفا أنه تدخل لتهدئة الموقف بين اللاعبين، وانتهى الأمر، لكن الاشتباكات عنيفة عادت في مساء نفس اليوم بين اللاعبين أثناء وجودهما في إحدى الفنادق.

وأشار إلى أن حمدالله وقع قبلها في مشادة كلامية مع زميله فيصل فجر، في إحدى المباريات الودية، إذ رفض الأخير ترك تنفيذ ركلة الجزاء، لنجم النصر، فحدث مشادة كلامية بينهما، وصلت إلى حد "السباب المتبادل".

وأضاف أن حمد الله طلب بعد ذلك الرحيل عن المنتخب، ورحل بالفعل عن معسكر قبل مشاركة بلاده في البطولة.

Time واتساب
نادي النصر
المغرب
حمدالله

أحدث التعليقات

ابوفيصل
نعم لم يأخذ حقه ابو عمر من حقه أن يتقدم بشكوى لاستعادة كرامته... فرضا لو اثبت عليه بأنه تلفظ بعبارات عنصريه ماذا سوف يكون القرار!!!
د محمد ماجد بخش
الا يكفي ان تعرف ان فهمك وفهم الجامعات لم يكن صوابا خالصا
د محمد ماجد بخش
الا يكفي أن نعرف كيف تنتج الطاقة وما الذي يندمج قبل أن ينشطر المجموع، من خلال اندماج العناصر في وحدة ثقالية مغناطيسية ثم انشطارها إلى وحدات مغناطيسية وثقالية تمثل بوحدات عددية
الغامدي جدة
روحي و أنتي شبه أبوك الله يعين من تزوجك
الوخالد
رئيس الباصات حرام يضل يوم واحد رئيس للنادي لان المشكلة بين سيبا وحسين وفيه قانون ونظام لكنه حط كل شي وراء ظهره وقعد ينبح لضمانه ان العفن الازرق راضين عنه

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