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بالفيديو.. ‏مواطن يحول مزرعة العائلة إلى محمية للحيوانات المهددة بالانقراض

Time منذ 43 دقيقة
Views 1635
بالفيديو.. ‏مواطن يحول مزرعة العائلة إلى محمية للحيوانات المهددة بالانقراض

القصيم (صدى):
يحرص بعض المواطنين على إنشاء محمية خاصة لهم ينفذون عليها تجاربهم بالاستزراع وتربية الحيوانات المهددة بالانقراض لزيادة تكاثرها.

وسلط برنامج mbc في أسبوع الضوء على قصة مواطن يدعى بدر الحواس، أنشأ محمية للحيوانات هو واخوته بمحافظة المذنب في مزرعة والده

وقال الحواس "ولدت في هذه المزرعة ، ولشغفي بالزراعة وتربية الحيوانات حرصت على زراعة النباتات و شراء الحيوانات وتربيتها"

وأضاف المواطن أن المحمية بها تنوع نباتي وحيواني، حيث يزرع بها نباتات عديدة كما يتوفر بها الغزلان والارانب البرية والوعول.

وأشار الحواس إلى أن المحمية توفر بيئة آمنة للحيوانات المهددة بالانقراض، مؤكدا على حرصه بالاهتمام بالحياة الفطرية

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حيوانات
مزرعة
محمية
انقراض
محافظة المذنب

أحدث التعليقات

ابوفيصل
نعم لم يأخذ حقه ابو عمر من حقه أن يتقدم بشكوى لاستعادة كرامته... فرضا لو اثبت عليه بأنه تلفظ بعبارات عنصريه ماذا سوف يكون القرار!!!
د محمد ماجد بخش
الا يكفي ان تعرف ان فهمك وفهم الجامعات لم يكن صوابا خالصا
د محمد ماجد بخش
الا يكفي أن نعرف كيف تنتج الطاقة وما الذي يندمج قبل أن ينشطر المجموع، من خلال اندماج العناصر في وحدة ثقالية مغناطيسية ثم انشطارها إلى وحدات مغناطيسية وثقالية تمثل بوحدات عددية
الغامدي جدة
روحي و أنتي شبه أبوك الله يعين من تزوجك
الوخالد
رئيس الباصات حرام يضل يوم واحد رئيس للنادي لان المشكلة بين سيبا وحسين وفيه قانون ونظام لكنه حط كل شي وراء ظهره وقعد ينبح لضمانه ان العفن الازرق راضين عنه

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