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بالفيديو.. مواطن ينقذ ظبي عالق ويطلق سراحه بجزيرة فرسان

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مواطن ينقذ ظبي عالق ويطلق سراحه بجزيرة فرسان

علي القحطاني (صدى):
في موقف إنساني نبيل ، قام مواطن من جزيرة فرسان بإطلاق سراح ظبي صغير بعد أن عثر عليه عالقاً في مزرعته .

واظهر مقطع فيديو نشره المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المواطن أمجد سليمان العبسي وهو ينقذ الظبي الصغير من الصخور ولم يطمع في اقتنائه أو المتاجرة به وإنما أطلق سراحه ليلحق بأمه في مشهد إنساني .

وأكد المركز الوطني لتنمية الحياه الفطرية أن هذا العمل النبيل يمثل اخلاق أبناء فرسان الكرام الذين تعايشوا مع الظباء في جزيرتهم منذ مئات السنين ، قائلاً : كل الشكر والتقدير لك ايها الشهم.

Time واتساب
جزيرة فرسان
المركز الوطني لتنمية الحياه الفطرية

أحدث التعليقات

e.alofi
مهايط وتفاخر بالأموال فقط ، قال تعالى {ولتسئلن يومئذٍ عن النعيم} هيهات هيهات عندما يموت الأنسان ويترك كل شيء خلفه لن ينفعه إلا العمل الصالح
زكريا الملتوي
هذول الكلاب من الخدم المنحطين أخلاقيا وعديمين التربية والتعليم حتى لو تمردغو من الحكومة لازم يتعلقون... هذا اذا سلما مسبقاً انهم اصل وفصل سعوديين محترمين السيدة ماشيه حالها حال نفسها وهالسملق شغالين اذيه. نعلكم الله يا كلاب
Enad
صـــــــــادق والله يجب رحيله
Enad
كلام جميل وانا اتفق معك
سيف
انا صدقتك انك هلالي لكن مدري عن الباقين هم مصدقين ولالا ههههههه

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