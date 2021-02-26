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محجبة مسلمة تظهر للمرة الأولى عبر منصة البيت الأبيض

Time منذ ساعة
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محجبة مسلمة تظهر للمرة الأولى عبر منصة البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
ظهرت أول امرأة مسلمة محجبة على منصّة البيت الأبيض الخاصّة بالإيجاز الصحفي، في سابقةٍ تاريخية وذلك للحديث عن الخُطط الاقتصادية للرئيس الأمريكي جو بايدن؛ وهي ابنة طبيبَيْن مسلمَيْن هاجرا من كشمير إلى الولايات المتحدة في السبعينيات.

وحصلت المحامية والمختصّة في العلوم الاجتماعية سميرة فاضيلي؛ على بكالوريوس في العلوم الاجتماعية من كلية "هارفارد" بتقدير امتياز، ثم حصلت بعد ذلك على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل.

وبدأت مسيرتها العملية كمحاضرة في وحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكلية ذاتها، كما سبق لها العمل في وزارة الخزانة الأمريكية، والمجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي.

وعيّنها الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ نائباً لرئيس المجلس الاقتصادي الوطني؛ لوضع سياسة الاقتصاد في الولايات المتحدة، وتقديم الاستشارات الاقتصادية للرئيس الأمريكي.

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أمريكا
البيت الأبيض

أحدث التعليقات

زكريا الملتوي
هذول الكلاب من الخدم المنحطين أخلاقيا وعديمين التربية والتعليم حتى لو تمردغو من الحكومة لازم يتعلقون... هذا اذا سلما مسبقاً انهم اصل وفصل سعوديين محترمين السيدة ماشيه حالها حال نفسها وهالسملق شغالين اذيه. نعلكم الله يا كلاب
Enad
صـــــــــادق والله يجب رحيله
Enad
كلام جميل وانا اتفق معك
سيف
انا صدقتك انك هلالي لكن مدري عن الباقين هم مصدقين ولالا ههههههه
e.alofi
طيب وبعدين وش تستفيدون 😂 يعني وش تبغاها تسوي لك ترقص لك ي متخلف البنت ماشيه بحالها وش يخصك فيها لو انها عاريه غض بصرك وسرر امها لبيتك ،يفشلون عندهم كبت مو طبيعي كيف لو سافر برا وشاف البلاوي إلي تشيب برأس صدغغ

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