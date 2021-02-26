محجبة مسلمة تظهر للمرة الأولى عبر منصة البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
ظهرت أول امرأة مسلمة محجبة على منصّة البيت الأبيض الخاصّة بالإيجاز الصحفي، في سابقةٍ تاريخية وذلك للحديث عن الخُطط الاقتصادية للرئيس الأمريكي جو بايدن؛ وهي ابنة طبيبَيْن مسلمَيْن هاجرا من كشمير إلى الولايات المتحدة في السبعينيات.
وحصلت المحامية والمختصّة في العلوم الاجتماعية سميرة فاضيلي؛ على بكالوريوس في العلوم الاجتماعية من كلية "هارفارد" بتقدير امتياز، ثم حصلت بعد ذلك على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل.
وبدأت مسيرتها العملية كمحاضرة في وحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكلية ذاتها، كما سبق لها العمل في وزارة الخزانة الأمريكية، والمجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي.
وعيّنها الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ نائباً لرئيس المجلس الاقتصادي الوطني؛ لوضع سياسة الاقتصاد في الولايات المتحدة، وتقديم الاستشارات الاقتصادية للرئيس الأمريكي.