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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة

Time منذ 36 دقيقة
Views 1493
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها.

وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على منطقتي تبوك والجوف وأجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة يمتد إلى منطقة نجران.

كما توقع أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، أما الخليج العربي فستكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

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المملكة
الطقس
السبت
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

زكريا الملتوي
هذول الكلاب من الخدم المنحطين أخلاقيا وعديمين التربية والتعليم حتى لو تمردغو من الحكومة لازم يتعلقون... هذا اذا سلما مسبقاً انهم اصل وفصل سعوديين محترمين السيدة ماشيه حالها حال نفسها وهالسملق شغالين اذيه. نعلكم الله يا كلاب
Enad
صـــــــــادق والله يجب رحيله
Enad
كلام جميل وانا اتفق معك
سيف
انا صدقتك انك هلالي لكن مدري عن الباقين هم مصدقين ولالا ههههههه
e.alofi
طيب وبعدين وش تستفيدون 😂 يعني وش تبغاها تسوي لك ترقص لك ي متخلف البنت ماشيه بحالها وش يخصك فيها لو انها عاريه غض بصرك وسرر امها لبيتك ،يفشلون عندهم كبت مو طبيعي كيف لو سافر برا وشاف البلاوي إلي تشيب برأس صدغغ

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