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"الصحة": إصابة 346 حالة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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"الصحة": إصابة 346 حالة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 346 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 368 حالة ، فيما توفيت ثلاث حلات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 184 إصابة بكورونا ، والمنطقة الشرقية 74 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 38 إصابة ، ومنطقة عسير 9 إصابات وجاءت باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتشهد المملكة توسع في تدشين مراكز اللقاح ضد كورونا لتوفيره لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة مجاناً بعد الحجز الإلكتروني عبر تطبيق صحتى .

يذكر أن وزارة الصحة أكدت أننا نشهد حالة من التذبذب في إصابات كورونا هذه الأيام مما يستوجب الحذر حتى لا يعود منحنى الإصابات للإرتفاع مجدداً .

 

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وزارة الصحة
كورونا
فيروس كورونا

أحدث التعليقات

زكريا الملتوي
هذول الكلاب من الخدم المنحطين أخلاقيا وعديمين التربية والتعليم حتى لو تمردغو من الحكومة لازم يتعلقون... هذا اذا سلما مسبقاً انهم اصل وفصل سعوديين محترمين السيدة ماشيه حالها حال نفسها وهالسملق شغالين اذيه. نعلكم الله يا كلاب
Enad
صـــــــــادق والله يجب رحيله
Enad
كلام جميل وانا اتفق معك
سيف
انا صدقتك انك هلالي لكن مدري عن الباقين هم مصدقين ولالا ههههههه
e.alofi
طيب وبعدين وش تستفيدون 😂 يعني وش تبغاها تسوي لك ترقص لك ي متخلف البنت ماشيه بحالها وش يخصك فيها لو انها عاريه غض بصرك وسرر امها لبيتك ،يفشلون عندهم كبت مو طبيعي كيف لو سافر برا وشاف البلاوي إلي تشيب برأس صدغغ

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