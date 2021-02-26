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فيديو يكشف الأوضاع من داخل خميس مشيط بعد الإستهداف الحوثي

Time منذ 24 دقيقة
Views 1546
فيديو يكشف الأوضاع من داخل خميس مشيط بعد الإستهداف الحوثي

أبها (صدى):
شهدت محافظة خميس مشيط اليوم الجمعة أجواء هادئة وسط استقرار الحركة المرورية ومعايشة الأهالي بشكل طبيعي .

وأوضح مقطع فيديو هدوء الأوضاع في خميس مشيط حيث أدى الأهالي صلاة الجمعة بسلاسة وبعضهم لم يعلم بأمر الطائرات المسيرة الحوثية بعد نجاح قوات التحالف العربي في إعتراضها وتدميرها ، وفقاً للإخبارية .

وشهدت خميس مشيط اليوم هجومين فاشلين على التوالي من قبل الحوثيين وتم اعتراضهما ، فيما تؤكد قوات التحالف على استمرار اتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والتصدي للإرهاب الحوثي .

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Time واتساب
خميس مشيط
قوات التحالف
الهجوم الحوثي

أحدث التعليقات

ابو اصايل
ريحنا ي العرفج ترى ماحن ناقصينك
جابر البارقي
احمدو الله ياجمهور الهلال على ابن نافل واعضاء مجلس الاداره احنا جماهير الاهلي كل اداره اسوء من اللي قبلها ما المترديه الى نطيحه و الغلبانين احنا الجماهير
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف.
د محمد ماجد بخش
أما النقطة التي تمثل التقاء المثلثات في مركز موحد فهي على شكل دائرة مقسمة بالأقطار وهذا النوع من التمثيل الفراغي العددي المكافيء لا يهتم بالشكل بقدر ما يركز على التكافؤ العددي في تمثيل الوحدة الفراغية المركزية المقابلة للوحدات المحورية الممثلة عدديا للتكافؤ
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه نطح ينطح نطحا..

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