" تويتر" يطلق خاصية جديدة لجني الأرباح من التغريدات

وكالات (صدى):
أعلن موقع التدوين المصغر «تويتر» عن إطلاق خاصية جديدة تسمى «سوبر فولوز»؛ حيث ستتيح لعدد من مستخدميه جني الأرباح من التغريدات التي ينشرونها.
وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين فرض رسوم على متابعيهم، إن أراد هؤلاء متابعة التغريدات المتميزة.
ويأتي ذلك ضمن جهود «تويتر» للبحث عن مصادر تمويل جديدة، وفي إطار خطته لزيادة مداخيله إلى 7.5 مليار دولار مع حلول عام 2023.
كما سيتضمن المحتوى المميز الرسائل الإخبارية ومقاطع الفيديو، وسيدفع المشتركون اشتراكا شهريا مقابل هذا المحتوى، قد يصل إلى 5 دولارات.