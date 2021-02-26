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أول تعليق من “بتال القوس” على قرارات لجنة الانضباط في أحداث النصر والشباب

Time منذ ساعة
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أول تعليق من “بتال القوس” على قرارات لجنة الانضباط في أحداث النصر والشباب

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي بتال القوس، على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم، بشأن أحداث مباراة النصر والشباب التي أقيمت ضمن الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال "بتال": "كل هالوقت الطويل، وقائمة طويلة من الاستدعاءات، وآخرتها هالقرارات، فعلا الأيادي المرتعشة لا تصنع قرارا".

وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت قرارات بإيقاف البلطان ومنعه من دخول الملاعب 3 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، وإيقاف لاعب الشباب سيبا مباراتين وتغريمه 200 ألف ريال، بالإضافة إلى إيقاف المدير التنفيذي بنادي النصر حسين عبدالغني مباراتين وتغريمه 40 ألف ريال.

 

Time واتساب
بتال القوس
البلطان
حسين عبدالغني

أحدث التعليقات

ابو اصايل
ريحنا ي العرفج ترى ماحن ناقصينك
جابر البارقي
احمدو الله ياجمهور الهلال على ابن نافل واعضاء مجلس الاداره احنا جماهير الاهلي كل اداره اسوء من اللي قبلها ما المترديه الى نطيحه و الغلبانين احنا الجماهير
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف.
د محمد ماجد بخش
أما النقطة التي تمثل التقاء المثلثات في مركز موحد فهي على شكل دائرة مقسمة بالأقطار وهذا النوع من التمثيل الفراغي العددي المكافيء لا يهتم بالشكل بقدر ما يركز على التكافؤ العددي في تمثيل الوحدة الفراغية المركزية المقابلة للوحدات المحورية الممثلة عدديا للتكافؤ
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه نطح ينطح نطحا..

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أول تعليق من “بتال القوس” على قرارات لجنة الانضباط في أحداث النصر والشباب
أول تعليق من “بتال القوس” على قرارات لجنة الانضباط في أحداث النصر والشباب
Time منذ ساعة Views 2147