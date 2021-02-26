أول تعليق من “بتال القوس” على قرارات لجنة الانضباط في أحداث النصر والشباب

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي بتال القوس، على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم، بشأن أحداث مباراة النصر والشباب التي أقيمت ضمن الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال "بتال": "كل هالوقت الطويل، وقائمة طويلة من الاستدعاءات، وآخرتها هالقرارات، فعلا الأيادي المرتعشة لا تصنع قرارا".
وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت قرارات بإيقاف البلطان ومنعه من دخول الملاعب 3 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، وإيقاف لاعب الشباب سيبا مباراتين وتغريمه 200 ألف ريال، بالإضافة إلى إيقاف المدير التنفيذي بنادي النصر حسين عبدالغني مباراتين وتغريمه 40 ألف ريال.