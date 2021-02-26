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انطلاق التسجيل في نظام النور للمرحلة الثانية للطلاب والطالبات المستجدين

Time منذ 12 دقيقة
Views 1397
انطلاق التسجيل في نظام النور للمرحلة الثانية للطلاب والطالبات المستجدين

الرياض (صدى):
انطلقت اليوم الجمعة عمليات التسجيل في نظام نور للطلاب والطلاب المستجدين ضمن المرحلة الثانية للقبول بالعام الدراسي المقبل 1443 هـ .

وتضم هذه المرحلة الطلاب المواطنين وأبناء المواطنات من آباء أجانب ، وذلك للإلتحاق بالمدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التي لا تعتمد عى المفاضلة .

ويمكن التسجيل من خلال ولي الأمر مباشرة ً أو من خلال قائد المدرسة كالطلاب الذين ليس لديهم ولي أمر أو أبناء المواطنات من آباء أجانب ، وكذلك الطلاب الذين تجاوزوا 11 عام وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزا سن القبول .

 

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وزارة التعليم
نظام نور

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
من غير قد أيضا : إن بدلا عنها حيث تفيد الحتمية وقد تفيد الظنية أو إنه الواقع الشرطي إذا لم يكن وإذا كان
د محمد ماجد بخش
قد يكون وقد لا يكون وحدة ذرة أو وحدة عنصر ( لا فرق ) لأن وحدة العنصر تحفظ درجة الثقالة الذرية ووحدة الذرة تمثل لوحدة العنصر المغناطيسية
مدرعم
بالعكس اخي الفاضل مثل هذي لو طبت في يد فحل تسير احسن الناس وهادية ومبسوطة وما تشوفها غير توزع ابتسامات ، ودايما مستانسه وتشوف الدنيا حديقة مزهرة في ازهى صورها .
Almovi
المشكله بين التاج الملكي والشباب والمدافعين جلهم من الطواقي ادعس يانصر رفعت ضغطهم
د محمد ماجد بخش
مركز الثقل الممثل للوحدة قد لا يكون مجرد وحدة ثقالة

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