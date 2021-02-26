انطلاق التسجيل في نظام النور للمرحلة الثانية للطلاب والطالبات المستجدين

الرياض (صدى):
انطلقت اليوم الجمعة عمليات التسجيل في نظام نور للطلاب والطلاب المستجدين ضمن المرحلة الثانية للقبول بالعام الدراسي المقبل 1443 هـ .
وتضم هذه المرحلة الطلاب المواطنين وأبناء المواطنات من آباء أجانب ، وذلك للإلتحاق بالمدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التي لا تعتمد عى المفاضلة .
ويمكن التسجيل من خلال ولي الأمر مباشرة ً أو من خلال قائد المدرسة كالطلاب الذين ليس لديهم ولي أمر أو أبناء المواطنات من آباء أجانب ، وكذلك الطلاب الذين تجاوزوا 11 عام وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزا سن القبول .