بالصور.. أول ظهور لسوزان مبارك بعد غياب طويل أثناء زيارة قبر مبارك

القاهرة (صدى):
أثار ظهور السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك اهتمام كبير على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بعد سنوات من الظهور النادر والغياب الطويل في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 .
وظهرت سوزان مبارك نحيلة الجسد متشحة بالسواد برفقة جمال وعلاء نجلي الرئيس الراحل والمحامي فريد الديب وذلك في زيارة لقبر الرئيس الراحل بعد مرور عام على وفاته .
ولفتت سوزان مبارك الأنظار بعدما ظهرت عليها علامات الكبر في السن وكانت تستند على نجلها جمال ، فيما اكتفت بالتلويح للمواطنين الذين ألقوا إليها التحية إلتزاماً بالإجراءات الإحترازية ، ثم جلست قليلاً لقراءة القرآن الكريم بالقرب من ضريح مبارك .