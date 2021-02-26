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بالصور.. أول ظهور لسوزان مبارك بعد غياب طويل أثناء زيارة قبر مبارك

Time منذ 23 دقيقة
Views 1569
بالصور.. أول ظهور لسوزان مبارك بعد غياب طويل أثناء زيارة قبر مبارك

القاهرة (صدى):
أثار ظهور السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك اهتمام كبير على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بعد سنوات من الظهور النادر والغياب الطويل في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 .

وظهرت سوزان مبارك نحيلة الجسد متشحة بالسواد برفقة جمال وعلاء نجلي الرئيس الراحل والمحامي فريد الديب وذلك في زيارة لقبر الرئيس الراحل بعد مرور عام على وفاته .

ولفتت سوزان مبارك الأنظار بعدما ظهرت عليها علامات الكبر في السن وكانت تستند على نجلها جمال ، فيما اكتفت بالتلويح للمواطنين الذين ألقوا إليها التحية إلتزاماً بالإجراءات الإحترازية ، ثم جلست قليلاً لقراءة القرآن الكريم بالقرب من ضريح مبارك .

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جمال
فريد الديب
سوزان مبارك
الرئيس مبارك
علاء

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
من غير قد أيضا : إن بدلا عنها حيث تفيد الحتمية وقد تفيد الظنية أو إنه الواقع الشرطي إذا لم يكن وإذا كان
د محمد ماجد بخش
قد يكون وقد لا يكون وحدة ذرة أو وحدة عنصر ( لا فرق ) لأن وحدة العنصر تحفظ درجة الثقالة الذرية ووحدة الذرة تمثل لوحدة العنصر المغناطيسية
مدرعم
بالعكس اخي الفاضل مثل هذي لو طبت في يد فحل تسير احسن الناس وهادية ومبسوطة وما تشوفها غير توزع ابتسامات ، ودايما مستانسه وتشوف الدنيا حديقة مزهرة في ازهى صورها .
Almovi
المشكله بين التاج الملكي والشباب والمدافعين جلهم من الطواقي ادعس يانصر رفعت ضغطهم
د محمد ماجد بخش
مركز الثقل الممثل للوحدة قد لا يكون مجرد وحدة ثقالة

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