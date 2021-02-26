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"الجمارك" تحبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية وتلقي القبض على المستقبلين

Time منذ ساعة
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"الجمارك" تحبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية وتلقي القبض على المستقبلين

الرياض (صدى):
أحبط رجال الجمارك محاولة تهريب 1370 زجاجة مشروبات كحولية، وُجدت مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية لفائف حديد.

أوضحت الجمارك في بيان اليوم (الجمعة) أنه بالتنسيق مع تم ضبط المستقبلين وعددهم 2 من جنسيات عربية.

 

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الأمن العام
المشروبات الكحولية
عمليات التهريب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
من غير قد أيضا : إن بدلا عنها حيث تفيد الحتمية وقد تفيد الظنية أو إنه الواقع الشرطي إذا لم يكن وإذا كان
د محمد ماجد بخش
قد يكون وقد لا يكون وحدة ذرة أو وحدة عنصر ( لا فرق ) لأن وحدة العنصر تحفظ درجة الثقالة الذرية ووحدة الذرة تمثل لوحدة العنصر المغناطيسية
مدرعم
بالعكس اخي الفاضل مثل هذي لو طبت في يد فحل تسير احسن الناس وهادية ومبسوطة وما تشوفها غير توزع ابتسامات ، ودايما مستانسه وتشوف الدنيا حديقة مزهرة في ازهى صورها .
Almovi
المشكله بين التاج الملكي والشباب والمدافعين جلهم من الطواقي ادعس يانصر رفعت ضغطهم
د محمد ماجد بخش
مركز الثقل الممثل للوحدة قد لا يكون مجرد وحدة ثقالة

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