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بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يوضح حكم سب القدر ومقولة "القدر قاسي"

Time منذ 52 دقيقة
Views 1582
بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يوضح حكم سب القدر ومقولة "القدر قاسي"

علي القحطاني (صدى):
اوضح الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حكم سب الإنسان للقدر كأن يقول أن " القدر قاسي " أو نحو ذلك .

وقال الشيخ " الشثري " أن نسبة الحوادث إلى القدر نسبة شركية أي من الشرك بالله، ثم إذا سب الإنسان القدر فهو يسب خالق القدر ومقدره ، وبالتالي يكون المرء عاصياً لله بهذا اللفظ .

وأضاف الشيخ " الشثري " أن الله تعالى قال " إنا كل شئ خلقناه بقدر " فالقدر من الله عز وجل ، كما جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم عن الله : يسبني بن آدم .. يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار " أي أن الله تعالى هو المتصرف في الكون ولذلك لا يجوز أن نسب الرياح لأنها من من خلق الله وتصريفه .

وقال الشيخ الشثري أن من يسب القدر ينسى فضائل الله عليه ونعمه ويفوته الرضا والصبر الذي أمر الله به ونبيه صلى الله عليه وسلم .

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الشيخ سعد الشثري
الشيخ " الشثري"
حكم سب القدر

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
من غير قد أيضا : إن بدلا عنها حيث تفيد الحتمية وقد تفيد الظنية أو إنه الواقع الشرطي إذا لم يكن وإذا كان
د محمد ماجد بخش
قد يكون وقد لا يكون وحدة ذرة أو وحدة عنصر ( لا فرق ) لأن وحدة العنصر تحفظ درجة الثقالة الذرية ووحدة الذرة تمثل لوحدة العنصر المغناطيسية
مدرعم
بالعكس اخي الفاضل مثل هذي لو طبت في يد فحل تسير احسن الناس وهادية ومبسوطة وما تشوفها غير توزع ابتسامات ، ودايما مستانسه وتشوف الدنيا حديقة مزهرة في ازهى صورها .
Almovi
المشكله بين التاج الملكي والشباب والمدافعين جلهم من الطواقي ادعس يانصر رفعت ضغطهم
د محمد ماجد بخش
مركز الثقل الممثل للوحدة قد لا يكون مجرد وحدة ثقالة

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