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بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يوضح تفسير اسم مصر بالقرآن الكريم وعلاقته بالدولة المصرية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يوضح تفسير اسم مصر بالقرآن الكريم وعلاقته بالدولة المصرية

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء تفسير اسم مصر في القرآن الكريم وما إذا كان المقصود بها جمهورية مصر العربية .

وأكد الشيخ الشثري في لقاء له على قناة الرسالة الفضائية أن اسم مصر ذكر عدة مرات بالقرآن الكريم وهو على أمرين حيث يكون مقصود به مصر المشهورة الآن أو المقصود به في آيات أخرى بلد لأن كلمة مصر لغوياً تعنى المدينة .

وأضاف الشيخ الشثري أن الآيات التي ورد بها اسم مصر غير منون يكون المقصود منها جمهورية مصر العربية بالفعل مثل الآية الكريمة " ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ " بسورة يوسف ، أما الآيات التي ورد فيها مصراً بالتنوين فيكون معناها " البلد " ، وقوله تعالى : " ادخلوها آمنين " في آية أخرى المقصود بها الجنة .

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مصر
جمهورية مصر العربية
ذكر مصر بالقرآن

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
من غير قد أيضا : إن بدلا عنها حيث تفيد الحتمية وقد تفيد الظنية أو إنه الواقع الشرطي إذا لم يكن وإذا كان
د محمد ماجد بخش
قد يكون وقد لا يكون وحدة ذرة أو وحدة عنصر ( لا فرق ) لأن وحدة العنصر تحفظ درجة الثقالة الذرية ووحدة الذرة تمثل لوحدة العنصر المغناطيسية
مدرعم
بالعكس اخي الفاضل مثل هذي لو طبت في يد فحل تسير احسن الناس وهادية ومبسوطة وما تشوفها غير توزع ابتسامات ، ودايما مستانسه وتشوف الدنيا حديقة مزهرة في ازهى صورها .
Almovi
المشكله بين التاج الملكي والشباب والمدافعين جلهم من الطواقي ادعس يانصر رفعت ضغطهم
د محمد ماجد بخش
مركز الثقل الممثل للوحدة قد لا يكون مجرد وحدة ثقالة

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