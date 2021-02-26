بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يوضح تفسير اسم مصر بالقرآن الكريم وعلاقته بالدولة المصرية

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء تفسير اسم مصر في القرآن الكريم وما إذا كان المقصود بها جمهورية مصر العربية .
وأكد الشيخ الشثري في لقاء له على قناة الرسالة الفضائية أن اسم مصر ذكر عدة مرات بالقرآن الكريم وهو على أمرين حيث يكون مقصود به مصر المشهورة الآن أو المقصود به في آيات أخرى بلد لأن كلمة مصر لغوياً تعنى المدينة .
وأضاف الشيخ الشثري أن الآيات التي ورد بها اسم مصر غير منون يكون المقصود منها جمهورية مصر العربية بالفعل مثل الآية الكريمة " ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ " بسورة يوسف ، أما الآيات التي ورد فيها مصراً بالتنوين فيكون معناها " البلد " ، وقوله تعالى : " ادخلوها آمنين " في آية أخرى المقصود بها الجنة .