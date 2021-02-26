قرب انتهاء أعمال صيانة استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة

نواف السالم (صدى):
تستعد الشركة المسؤولة عن صيانة استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، لتسليم الملعب لوزارة الرياضة في منتصف العام الحالي.
وذكرت مصادر صحفية أن أعمال صيانة الملعب تضمنت زراعة الأرضية بشكل مناسب، وتزيين الملعب بلوحتين إلكترونيتين، ورفع الطاقة الاستيعابية للمدرجات إلى 30 ألفا، وفقاً لـ "عكاظ".
وأشارت المصادر إلى أنه تم اعتماد بوابات إلكترونية، ومواقف السيارات، وإنشاء مركز إعلامي بتقنيات حديثة.
وأكدت أن أعمال الصيانة شملت إنشاء منصتين (ذهبية، وفضية)، وتحسين المقصورة الملكية، وإنشاء 4 غرف لتبديل الملابس، وغرفة لتقنية "الفار"، وغرفة خاصة بالحكام.
يذكر أنه تم إغلاق استاد الأمير عبدالله الفيصل، في عام 2012، لإجراء أعمال الصيانة بمدرجاته، وتعاقبت على صيانته العديد من الشركات.