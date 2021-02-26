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قرب انتهاء أعمال صيانة استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة

Time منذ ساعة
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قرب انتهاء أعمال صيانة استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة

نواف السالم (صدى):
تستعد الشركة المسؤولة عن صيانة استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، لتسليم الملعب لوزارة الرياضة في منتصف العام الحالي.

وذكرت مصادر صحفية أن أعمال صيانة الملعب تضمنت زراعة الأرضية بشكل مناسب، وتزيين الملعب بلوحتين إلكترونيتين، ورفع الطاقة الاستيعابية للمدرجات إلى 30 ألفا، وفقاً لـ "عكاظ".

وأشارت المصادر إلى أنه تم اعتماد بوابات إلكترونية، ومواقف السيارات، وإنشاء مركز إعلامي بتقنيات حديثة.

وأكدت أن أعمال الصيانة شملت إنشاء منصتين (ذهبية، وفضية)، وتحسين المقصورة الملكية، وإنشاء 4 غرف لتبديل الملابس، وغرفة لتقنية "الفار"، وغرفة خاصة بالحكام.

يذكر أنه تم إغلاق استاد الأمير عبدالله الفيصل، في عام 2012، لإجراء أعمال الصيانة بمدرجاته، وتعاقبت على صيانته العديد من الشركات.

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الدمام
استاد الأمير عبدالله الفيصل

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
من غير قد أيضا : إن بدلا عنها حيث تفيد الحتمية وقد تفيد الظنية أو إنه الواقع الشرطي إذا لم يكن وإذا كان
د محمد ماجد بخش
قد يكون وقد لا يكون وحدة ذرة أو وحدة عنصر ( لا فرق ) لأن وحدة العنصر تحفظ درجة الثقالة الذرية ووحدة الذرة تمثل لوحدة العنصر المغناطيسية
مدرعم
بالعكس اخي الفاضل مثل هذي لو طبت في يد فحل تسير احسن الناس وهادية ومبسوطة وما تشوفها غير توزع ابتسامات ، ودايما مستانسه وتشوف الدنيا حديقة مزهرة في ازهى صورها .
Almovi
المشكله بين التاج الملكي والشباب والمدافعين جلهم من الطواقي ادعس يانصر رفعت ضغطهم
د محمد ماجد بخش
مركز الثقل الممثل للوحدة قد لا يكون مجرد وحدة ثقالة

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