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السيسي يهنئ ولى العهد على تمام الشفاء

Time منذ ساعة
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السيسي يهنئ ولى العهد على تمام الشفاء

القاهرة (صدى):
قدم فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى بخالص التهاني لصاحب السمو الملكلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تمام الشفاء والعافية، متمنياً من المولى أن يديم عليه الصحة والعافية.

وقال السيسي: «أتقدم بخالص التهاني لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على تمام الشفاء والعافية، متمنياً من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية».

وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد، قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح الأربعاء، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت العملية بالنجاح، وقد غادر المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية».

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ولي العهد
السيسي

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
محلل رياضي
رجعو المدرب الوطني صالح المحمدي يزبط الفريق وهذا الصربي لايفقه شي في التدرب حرام يكون في الأهلي السعودي
واضح*** وصريح***
قصة تمخض الجبل فولد فأرا:- تدور أحداث المثل الشهير ( تمخض الجبل فولد فأرا ) في قديم الزمان ، ويضرب ذلك المثل في حال أن يكون كمية الشيء الذي حصلنا عليه غير كافي ، ولا تساوي مقدار التعب والجهد الذي بذل في سبيل الحصول عليه . حينها يقال (تمخض الجبل فولد فأرا) ، والذي أصبح مثلًا شهيرًا توارثته الأجيال ، وتدور أحداث ذلك المثل في قديم الزمان في إحدى الوديان حيث قيلت تلك الجملة من أحد مشايخ البدو ، في موقف مرعب ومضحك في نفس الوقت ويحكى كالتالي. قصة المثل : يحكي أنه في قديم الزمان ، كان جماعة من البدو الرحل ، مسافرين في إحدى الوديان ، وحين شعورهم بالتعب من السفر ، قرروا نصب خيمتهم في مكان في الوادي بالقرب من الجبل ، وبينما هم جالسون يتناولون القهوة . شاهدو بعض الرمال والحجارة الصغيرة ، تتساقط من الجبل من فوق ، شعر جميع الجالسين بالخوف الشديد ظنا منهم أن خطرًا قادمًا ، أو زلزالًا أو بركانًا ، ونهض الجميع مسرعين من المكان وقاموا بمراقبة الجبل جيدًا . وبعد قليل خرج من أحد الجحور في الجبل فأرا ، وفر أمامهم مسرعًا في الجانب الآخر من الوادي ، فضحك الجميع ، وعندئذ قال شيخ ممن كانوا معهم : ( تمخض الجبل فولد فأرا). وأصبحت تلك الجملة التي قالها الشيخ الكبير مثل شهير جدًا تناقلته الأجيال فيما بعد عبر الأزمنة ..
abdul
هذا الجنرال هو اللي عارف من اين تؤكل الكتف وتُلمّ الرّز.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له

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