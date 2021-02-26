السيسي يهنئ ولى العهد على تمام الشفاء

القاهرة (صدى):
قدم فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى بخالص التهاني لصاحب السمو الملكلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تمام الشفاء والعافية، متمنياً من المولى أن يديم عليه الصحة والعافية.
وقال السيسي: «أتقدم بخالص التهاني لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على تمام الشفاء والعافية، متمنياً من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية».
وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد، قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح الأربعاء، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت العملية بالنجاح، وقد غادر المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية».